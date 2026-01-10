Sopiću stigao desni bek koji se nije naigrao kod Garcije

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Momčadi Željka Sopića će se u nastavku sezone pridružiti Fran Karačić, 29-godišnji defenzivac koji stiže iz Hajduka.

“Fran Karačić priključio se Bijelo-plavima! Fran je stigao na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa”, napisao je Osijek na društvenim mrežama, a prema podacima Transfermarkta je u Hajduk prošlog ljeta iz Lokomotive stigao za 200 tisuća eura.

U početnoj postavi Gonzala Garcije se posljednji put našao 4. listopada u utakmici protiv Vukovara, a u narednih osam utakmica skupio 36 minuta. Osim za Hajduk, igrao je za Zagreb, Kustošiju, Lokomotivu, Lučko, Dinamo, Bresciju i Rudeš.