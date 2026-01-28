Sopićev Osijek doživio novi težak udarac?

Osijek je u nezgodnoj poziciji.
Osijek se bori za opstanak u HNL-u, trenutno su posljednja momčad prvenstva s 14 bodova u 19 odigranih kola. Na Opus Areni su u nedjelju doživjeli uvjerljiv domaći poraz od Dinama (0:3).
Tijekom zimskog prijelaznog roka stigla su nova lica, odnosno iskusna nogometna imena. Trener Željko Sopić rekao je da su stigli očito ne u idealnom psihofizičkom stanju, jer su imali problema u dotadašnjim klubovima.
A osim što još uvijek čeka njih, Sopić se našao u novom, velikom problemu. Germanijak piše da bi Luka Vrbančić mogao biti ‘out’ do kraja sezone.
“Igrač koji je trebao biti motor Osijeka – vjerojatno je izbačen van stroja do kraja sezone.”
