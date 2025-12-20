Sopić: Znam u čemu je problem i znam rješenje, ne mogu zamjeriti igračima

Podijeli :

NK Osijek

Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0-0 u prvom subotnjem susretu 18. kola HNL-a na Opus Areni čime su Osječani i dalje ostali na posljednjem mjestu ljestvice.

Osijek sada ima 14 bodova, dok pretposljednji Vukovar 1991 ima bod više, ali i utakmicu manje. Slaven Belupo je ostao četvrti. Ima 26 bodova kao i trećeplasirana Istra 1961, s tim da pulski sastav ima utakmicu manje.

Kriza je ovim remijem nastavljena. Klub iz Osijeka je ostao na tek dvije ligaške pobjede ove sezone. Ovo mu je bio osmi neodlučeni rezultat, a trener Željko Sopić još ne zna za pobjedu.

“Ovakvih utakmica sam vodio i igrao bezbroj puta i znam da se takve često izgube. Trebali smo to privesti kraju, ali ispalo je kao da smo se zamjerili nekome gore. Svojim igračima nemam što prigovoriti. Kad znam kakva je zdravstvena situacija i kakve ozbiljne privatne probleme imaju, bilo bi me sram išta im zamjeriti. U ovom trenutku dali su maksimum”, rekao je pa nastavio:

“Atmosfera nije idealna, ali uvjeren sam da ćemo se iz ovoga izvući. Samo djelima, ne riječima. Naša pozicija je točno ono što smo zaslužili. Poanta nije objašnjavati zašto smo zadnji, nego pronaći način kako izaći iz ove situacije. Znam u čemu je problem i znam kako ga riješiti”.