Sopić uoči Hajduka: ‘Svatko može imati svoj podcast, lupiti nešto i ostati živ’

NK Osijek

NK Osijek u nadolazeći susret ulazi s dna ljestvice, opterećen i brojnim drugim problemima. Trener Bijelo-plavih Željko Sopić na konferenciji za medije najavio je utakmicu i osvrnuo se na aktualnu situaciju u klubu.

“Ja sam potpuno miran. Svatko može imati svoj podcast, nešto lupiti i ostati živ. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ja sam uvjeren da ćemo se podići i ostati u ligi. Da ste u situaciji u kojoj sam bio u jednom drugom klubu, vjerojatno bi zapalili pola grada. Najvažnije je da se koncentriramo na teren i vjerujem da ćemo prije ili kasnije izaći iz ove situacije”, započeo je Sopić.

Potom se dotaknuo i špekulacija o mogućem odlasku Jakupovića, pritom se i našalivši.

“Jakupović? On je s nama ili u Rumunjskoj? Pitam za prijatelja… Uvijek imate dvojbu na jednoj ili dvije pozicije, imamo još dva treninga u kojima se puno toga može promijeniti. Ja imam jasnu viziju kako se suprotstaviti Hajduku i uzeti tri boda.”

Osijek u dvoboj ulazi kao posljednjeplasirana momčad prvenstva, što dodatno povećava pritisak.

“Sigurno nije ugodno, prvenstvo je maraton. Svaka dionica u toj utrci nosi svoje. Tako je kako je, bitno je raditi, staviti glave zajedno i napraviti sve da izađemo iz ove situacije”, zaključio je trener Osijeka.