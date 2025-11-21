Sopić: U tri tjedna nismo dali gol, moramo se početi izvlačiti iz ove situacije

Podijeli :

MIKOLAJ BARBANELL ARENA AKCJI NEWSPIX.PL via Guliver Images

Osijek u nedjelju dočekuje Lokomotivu u 14. kolu HNL-a.

Domaćin je imao vremena za vrijeme reprezentativne stanke bolje upoznati trenera Željka Sopića, koji u najavi susreta nije skrivao probleme.

“Ne krijem zdravstveni bilten. U odnosu na već duže ozlijeđene igrače poput Vrbančića, Jugovića i Janicka, dogodila se ozljeda Mikolčića i Živkovića koji je ozlijedio zadnju ložu. Mikolčića muči aduktor. U Splitu sam ga izvadio iz taktičkih razloga, tijekom noći smo ga ostavili u hotelu U21 u Buzinu, pa su mi javili da je radio ultrazvuk i da ima problema.

S druge strane svi su dobro trenirali. Povratnici iz reprezentacije su zdravi i sigurno će nam pomoći u jako bitnoj utakmici protiv Lokomotive. I Bukvić je tu koji je igrao prvih desetak minuta, drugu nije. On je bio na utakmici protiv juniora i odigrao minutažu.”

Upitan je i o pobjedi u nedjelju:

“Moramo zabiti gol više. Idemo po pobjedu bez kalkulacija. Tu sam tri tjedna, u dvije utakmice nismo uspjeli zabiti gol.

Mogu povući paralelu sa sličnom situacijom u drugom klubu gdje sam bio – bod nam ne znači puno, moramo ići po pobjedu. Tražit ćemo napadački nogomet. Idemo probati što ranije zabiti gol, uz dužan respekt Lokomotivi. Moramo se početi izvlačiti iz ove situacije.”

Nastavio je o rosteru i ozlijeđenim igračima:

“Zašto ne bih stavio juniora? Imamo roster od 15-ak igrača koji bi mogli početi. 99 posto sam se opredijelio, većina njih to zna i to je to. Nema se što skrivati do nedjelje do 14 pa ti hoćeš, a ti ne. Odlučeno je već poslije juniora u utakmici koja je bila dio tih nekih mini priprema.

Ozlijeđeni će se vratiti. Vrbančić? Imao sam sličan problem s Godom u Rijeci i teško mi je to reći. Bit će bolje iz dana u dan, ali ne smije se prerano krenuti. Jugović je blizu. Mikolčić kroz dva, tri tjedna. Za Živkovića su rekli četiri tjedna. Treba gledati pozitivno. Jugo za utakmicu protiv Vukovara, ako neće, imamo neke juniore. Trebamo početi vjerovati više u njih. Nemam problem s njima.”