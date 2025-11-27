Sopić po starom: Razmišljam da počnem utakmicu s igračem manje

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK via Guliver

Željko Sopić na tiskovnoj konferenciji pred susret s Vukovarom (Vinkovci, petak od 18 sati) u SHNL-u otvoreno je govorio o prorijeđenom kadru, ozljedama u veznom redu i upitnom statusu Šopova.

Trener Osijeka još jednom je skrenuo pozornost na sebe pred medijima.

“Ponovljam, kod mene vam nema mlad, star, netko mora, ne mora. Jednostavno, svi su to igrači Osijeka koji ne da bi trebali, nego moraju dati sve za ovaj klub i za ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Naravno da sam jako zadovoljan načinom na koji smo uzeli bod protiv Lokomotive, makar igračima to nisam na sastanku pokazao. Znamo da smo u jednom teškom trenutku zbog nekih vanjskih faktora koji nas remete, ali tako je kako je. Ponovo kažem, mislim da ovaj klub sigurno zavrjeđuje više, ali u ovome trenutku situacija je takva kakva je i možemo samo s malim koracima izaći iz ove situacije u kojoj se nalazimo…”

“Ja nemam nikakav problem staviti nekoga iz naše škole, bio on stariji pionir, junior ili kadet. Najiskrenije. Čak razmišljam da počnemo s igračem manje pa da kasnije još jednog stavimo unutra pa da onda imamo igrača više. Izaći ćemo na teren, dati sve od sebe i, ako Bog da, polučiti dobar rezultat. Da se vadimo sad na teren unaprijed, to nije moj stil.”

Sopić je komentirao svoju raniju najavu promjena, ograničavajući se isključivo na sportski sektor i odbacio spekulacije o širim promjenama u klubu.

“Gledajte, kad sam došao u NK Osijek, mene su doveli određeni ljudi i ja imam svoju ingerenciju, a to je sportski sektor. Mislim da sam dovoljno jasan što znači sportski sektor. Prvi, drugi kat me ne zanimaju i nemam nikakve veze s njim. A to kako ćete vi sad to prevesti, mene s hrvatskog na hrvatski, meni je općenito žalosno da moramo o tome sad tu pričati. Ljudi koji su uz mene u klubu točno znaju od prvog dana o čemu ja pričam. Ja nisam mijenjao ni malo ni temu ni cilj razgovora. Zna se točno koje su moje ovlasti, koji je moj sektor i o čemu ja pričam. To znaju ljudi u klubu, a to ćete vjerojatno saznati i vi u zimu. Nema tu nikakvih problema ili ne znam što. Da neke stvari trebaju biti bolje, trebaju biti bolje po pitanju sportskog sektora i to je to.”