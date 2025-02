Sopić: Po igri su Dinamo i Rijeka ispred Hajduka. Livaja? Njegov utjecaj na rezultat Hajduka je brutalan

Željko Sopić dao je zanimljivo viđenje stanja u SuperSport HNL-u nakon 22 kola, ističući da je borba za naslov izuzetno neizvjesna, s Dinamom, Hajdukom i Rijekom unutar četiri boda.

Naglasio je kako nijedna momčad ne može sa sigurnošću računati na pobjede u gostima, što prvenstvu daje dodatnu draž. Prema njegovoj analizi, Dinamo i Rijeka trenutno igraju bolje od Hajduka, ali to ne mora biti presudno, jer jedan pozitivan rezultat može promijeniti atmosferu i podići formu.

“Tri prve momčadi u SuperSport HNL-u su u 4 boda i definitno nas očekuje zanimljiv nastavak prvenstva i borbe za prvaka. Ako gledamo po trenutačnoj formi i svemu vidi se da jednostavno niti jedna momčad sa sigurnošću ne može reći da kad idu na gostovanje, da će uzeti tri boda. Mislim da to daje jednu dodatnu draž natjecanju i mislim da se sve punooviše znati u sljedeća tri kola kad međusobno igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka. Nakon toga će biti malo jasnija slika”, rekao je Sopić za Net.hr.

“Po formi i igri su Dinamo i Rijeka ispred Hajduka, ali to ne mora biti presudno. Kad je ovako tijesna borba, jedan pozitivan rezultat te vraća u pozitivno ozračje i može dići formu, ali ako pričamo čisto o igri mislim da su Rijeka i Dinamo po kvaliteti igre u ovom trenutku iznad Hajduka”, tvrdi Željko Sopić .

“Prvo treba razlučiti kvalitetu igre i osvajanje bodova. To treba razlučiti u nogometu. Nekad momčad ne mora igrati dobro, a dobivati. Evo, recimo Osijek – protiv Rijeke uopće nije loše odigrao za razliku utakmice protiv Dinama koju su dobili, a u kojoj je Dinamo bio maksimalno superioran protiv Osijeka i izgubio. Osijek je protiv Rijeke odigrao dobro i izgubio. Ne bih stavljao u isti koš kvalitetu igre i rezultat. Nekad ti se jednostavno neke karte ne poklope, nekad nemaš sreće, a što se tiče same igre Hajduka, ako ću biti brutalno iskren, ne mogu reći niti da je Hajduk imao neku igru tijekom sezone. Jednostavno, utjecaj Marka Livaje na rezultat Hajduka je brutalan. Koliko im je taj čovjek donio bodova svojim asistencijama ili golovima, onda je to nevjerojatno.