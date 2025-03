Sopić o Gattusu, noćnim treninzima, o tome tko ima najviše šansi za naslov u HNL-u

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Image

Željko Sopić (50) postao je novi trener Widzewa iz Lodza. S trenutačno 13. klubom na ljestvici tamošnjeg prvenstva Sopić je potpisao ugovor na dvije i pol godine uz mogućnost produljenja. U utorak smo se čuli s trenerom koje čije se ime spominjalo kao ‘vruća roba‘ nakon što je je otišao iz Rijeke

Željko Sopić je odmah po dolasku u Poljsku dao intervju za Sportske novosti.

Kakav je klub Widzew?

“Tradicionalni poljski klub koji je imao financijskih problema, dva puta su morali u niži stupanj natjecanja. Ali bez obzira u kojoj ligi igrali, stadion je uvijek bio pun, uvijek se okupi 18 tisuća gledatelja. Navijači Widzewa imaju u Poljskoj najvatrenije navijače, uz one Legije iz Varšave. Recimo da se navijači Legije i Widzewa ‘vole‘ kao oni Dinama i Hajduka. Ima u gradu još jedan klub, koji je u drugoj ligi, zove se LKS Lodz. Widzew i LKS imaju dva identična stadiona! S tih 18 tisuća mjesta. I oni se ‘vole‘, ha, ha, ha… Tako su mi rekli ovdje. Grad Lodz inače ima oko 800 tisuća stanovnika.”

Što u klubu očekuju od Sopića, što su mu klupski čelnici kazali na tu temu? Ima li kakav imperativ?

“Nema nekih posebnih imperativa. Moj prvi imperativ je, bez obzira na to što smo sedam bodova od zone ispadanja, ostanak u prvoj ligi. Posebno nam je dobro legla pobjeda u posljednjoj utakmici protiv Katowica, koje je vodio Patrik Czubak, koji je posljednja tri tjedna bio zamjenski trener i sad mi je u stožeru. Dakle, ove sezone trebamo što prije osigurati ostanak. Postoji neka priča koja je već izašla u ovdašnjim medijima, da klub kupuje novi investitor. Bilo je nekih naznaka kad sam pregovarao, a sad izgleda da su stvari na tu temu zgotovljene. Naravno, onda ambicije rastu.

Toliko o novom klubu. Pitali smo Sopu kako je vidio posljednji Jadranski derbi između njegovog bivšeg kluba Rijeke i Hajduka.

“Nisam ga vidio, jer sam baš za vrijeme utakmice bio u zraku, letio sam. Zapravo, prije polijetanja u avionu sam vidio prvi gol Tonija Fruka. Te sam poslije vidio konačni rezultat i tekstove oko Joška Jeličića i Gennara Gattusa.”

Pa, kako komentira taj okršaj TV analitičara i trenera Hajduka? Sopić je temperamentan trener, bi li on postupio kao Talijan?

A kad sam ja negdje tako izletio? Kad sam napao nekog analitičara ili komentatora? Nakon Jadranskog derbija trebalo se pričati o igri, zar ne?

Pa dobro, znao se Sopa zezati s novinarima ne presicama dok je bio trener Rijeke…

“Ma, to je bio ping-pong. Mi smo igrali baš ping-pong. Novinari meni opale lopticu, ja vratim. Ali u tom nadigravanju nije bilo zle krvi. To je sve bilo dobronamjerno, mislim da se nitko nije uvrijedio. Ako sam nekog uvrijedio, odmah se sad mogu ispričati. Međutim, nikad nisam imao namjeru nikoga uvrijediti… Nema nikada potrebe tjerati neki zlu krv. Utakmice se dobivaju i gube, nekad se igra dobro, nekad loše. Mi kao treneri primarno se moramo okrenuti svojoj momčadi i svome radu. Svatko je plaćen za nešto. Trener je plaćen da trenira momčad, Joško Jeličić da bude komentator i analitičar. To je tako…”