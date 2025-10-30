Sopić: Nisam negativac, a Rožmana ću nazvati! Ne treba mi nitko stavljati ciljeve

Podijeli :

newspix.pl via Guliver

Željko Sopić počeo je prvi radni dan kao trener Osijeka i odradio medijske obaveze.

Sopić je otkrio i da će zvati Rožmana da mu otkrije kako on vidi događanja u klubu.

“Trenera Rožmana ću danas nazvati i uzeti informacije kako on vidi situaciju. Svakako želim čuti njegovo mišljenje. Nisam negativac i siguran sam da ćemo momčad brzo dovesti u red i krenuti s pobjedama koje su nam nužne. Ljestvica nikada ne laže, na kraju sezone će biti onakva kakva ste zaslužili. Još nisam razgovarao s igračima, ali dojam, pogotovo na početku sezone je bolji od bodovnog salda.”

Premijeru će Sopić na klupi Osijeka imati nakon samo dva-tri dana treninga.

“Nikad nije idealno vrijeme za preuzeti klub. Rijetko ćemo mi treneri dobiti situaciju da imamo dva mjeseca za pripremiti se. To je takav posao uskočiš u tuđe cipele i moraš se snaći. Nitko od tih igrača nije zaboravio igrati nogomet, radit ćemo na taktici, ali prije svega na psihičkom dizanju ekipe. Maksimalno vjerujem u njih i vjerujem da ćemo brzo vidjeti ekipu koja će imati gard i opravdati povjerenje koje ću im ukazati.”

Sopić je svjestan očekivanja.

“U našem poslu trenera se voli i cijeni ovisno o rezultatu. Kada pobjedite utakmicu onda ste Mourinho ili Guardiola, a ako izgubite onda nemate pojma, ali kada sam se počeo baviti ovim poslom bio sam spreman na to… Meni nitko ne treba staviti ciljeve, svjestan sam situacije u koju sam došao. Nalazimo se teškoj u situaciji i moramo isplivati, a do toga nas mogu dovesti samo pozitivni rezultati. Za mene je utakmica s Varaždinom finale Svjetskog prvenstva.”

Smatra da Osijek zaslužuje više.

“Izvana mi je bilo teško gledati apatiju, ne samo kluba nego i cijele Slavonije da me krivo ne shvatite. Osijek zavređuje više. Uvjete kakve Osijek ima nema nitko u Hrvatskoj, ali samo uvjeti ne mogu osigurati rezultat. Kada izgubite tri utakmice bojite se svega i to je normalno u životu, najbitnije je podići momčad ne izaći na teren spuštene glave i da kada uđemo u svlačionicu svi se moramo pogledati u lice.”

Sopićev dolazak komentirao je i sportski direktor Osijeka, Alen Petrović.

“Vrlo brzo smo stupili u kontakt i dogovorili suradnju. Nadamo se da će svojom energijom podići momčad i vratiti nas na pozicije koje nam pripadaju, veliki je izazov u ovom trenutku prihvatiti se pozicije trenera Osijeka. Jesmo li zakasnili s promjenom na klupi? Mi želimo biti klub koji će imati trenera na dulje vrijeme jer se bez kontinuiteta ne može napraviti ništa. Nisam sportski direktor koji će trenera smjenjivati na prvoj krivini. Rožmana sam zatekao i bio sam mu podrška kao što ću biti i Sopiću koji je moj izbor. Kao što sam odmah po dolasku rekao, jedan prijelazni rok neće biti dovoljan da promijenimo sve, nego dva ili tri. Situacija na tablici nije dobra zbog toga smo promijenili trenera, a kada nema rezultata svi su odgovorni.”