Sopić nakon remija s Goricom: ‘Uvjeravam vas da će Osijek ostati u ligi’

KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJI/NEWSPIX.PL --- newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL via Guliver Image

U drugom susretu 17. kola HNL-a Osijek i Gorica odigrali su na gotovo praznoj Opus Areni utakmicu koja je završila neriješenih 1:1. Gosti su do vodstva stigli u 22. minuti, kada je nakon udarca iz kuta najviši u skoku bio Jakov Filipović. U drugom dijelu Gorica je ostala s desetoricom nakon što je crveni karton dobio Stefan Perić, a dvadesetak minuta kasnije Osijek je izjednačio pogotkom Antona Matkovića. Unatoč remiju, Osijek je ostao sam na posljednjem mjestu ljestvice, s dva boda manje od pretposljednjeg Vukovara.

Utakmicu je prokomentirao trener Osijeka, Željko Sopić:

“Mi smo stavili na teren sve što imamo u ovom trenutku, nema dalje, kome god se to sviđalo, kome ne. Vrbančić je igrao nakon što je odradio jedan i pol trening. Pitao sam Matkovića u 70. minuti može li nastaviti, rekao je da može”, izjavio je trener Osijeka.

Dodao je da su to utakmice u kojima se mora gurati do kraja i da Osijek nije uspio naplatiti trud.

“Ovo su utakmice gdje moraš na silu ugurati loptu u gol, dobro da iz nekih svojih gluposti nismo mi još primili pogodak. Nekad bude malo sreće, malo nesreće, ali to je nogomet”, konstatirao je.

U odnosu na prošlo prvenstveno kolo promijenio je čak petoricu igrača u početnoj postavi, objašnjavajući da nakon teškog poraza nije mogao ponoviti istih 11.

“Pokušali smo s bržim igračima naprijed, s nekim promjenama, ja si ne mogu dozvoliti da kada izgubim 5:1 ostavim istih 11 igrača. Dali smo sve od sebe, ali nije išlo. Uzeli smo na kraju bod”, rekao je Sopić.

Na kraju je poručio da upravo ovakve situacije vidi kao razlog za optimizam u borbi za ostanak. ”

Neke stvari se ne događaju slučajno u životu. Ali upravo zbog ovakvih stvari, da Vrbančić zaigra nakon jednog i pol treninga, ovaj klub će ostati u ligi. U to vas uvjeravam”, zaključio je trener Osijeka.