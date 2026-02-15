Sopić na rubu otkaza u Osijeku, evo tko bi ga mogao zamijeniti

Podijeli :

NK Osijek

Osijek je na Opus Areni poražen od Hajduka s 0:2 i time dodatno produbio ionako lošu sezonu. Slavonska momčad nalazi se na začelju HNL-a sa 17 bodova, dva manje od Vukovara, pa je očekuje teška borba za ostanak. U prvenstvo je krenula sa Simonom Rožmanom, no 42-godišnji trener smijenjen je krajem listopada 2025. zbog slabih rezultata.

Na klupi ga je zamijenio Željko Sopić, koji je ranije s Goricom uspio izboriti ostanak impresivnim proljetnim nizom. Ipak, u Osijeku zasad nema takav učinak – u 12 susreta upisao je tek jednu pobjedu, uz pet remija i šest poraza.

Prema informacijama Indexa iz više izvora, Sopićeva pozicija ozbiljno je uzdrmana te bi poraz od Hajduka mogao biti presudan. Spominje se da uprava kluba već razgovara s Dino Skender, dok je među kandidatima navodno i Mario Gregurina, aktualni trener Slaven Belupa.

Skender, rođeni Osječanin, vrlo je rano započeo trenersku karijeru, napustivši igranje u nižim ligama već s 20 godina. Od 2017. do 2019. vodio je drugu momčad Osijeka, a potom je 2019. preuzeo prvu ekipu, s kojom je u 22 utakmice ostvario devet pobjeda, šest remija i sedam poraza. Nakon šest mjeseci sporazumno je napustio klupu zbog slabijih rezultata i nezadovoljstva odnosom javnosti prema njegovu radu te se vratio u školu nogometa kluba, gdje je ostao do 2020.