Sopić: ‘Mi kao da smo uzeli neke bonove u Kauflandu i darivali ih’

U pretposljednjoj utakmici 14. kola SHNL-a Osijek i Lokomotiva remizirali su 1:1 na Opus Areni. Gosti su poveli pred kraj prvog dijela preko Marka Pajača, a u drugom poluvremenu Luka Jelenić izjednačio je rezultat. Ovim remijem Osijek se bodovno izjednačio s posljednjeplasiranim Vukovarom, ali je napustio dno ljestvice zahvaljujući boljoj gol-razlici. Lokomotiva je pak zadržala šestu poziciju. Ključni trenutak koji je dodatno zakomplicirao situaciju za Osijek dogodio se u 28. minuti. Oleksandr Petrusenko ponovno je neoprezno startao, ovog puta na Domagoja Antolića, te je dobio drugi žuti i automatski crveni karton. Ubrzo nakon toga trener Željko Sopić bio je prisiljen reagirati izmjenom: iz igre je izašao ofenzivni Shopov, a ulaskom Cvijanovića pojačana je obrana.

Trener Osijeka prokomentirao je utakmicu:

“Čestitam igračima na velikom bodu, moram ih pohvaliti, bacali su se na glavu, dali sve od sebe. Rekao sam im da puste glazbu u svlačionici, zaslužili su. Kada gubim 1:0 nikada se neću povući.

Imamo dovoljno naše djece koja će nas izvući iz ove teške situacije. Malenica nas je vadio maksimalno, ali to vam tako bude kada imate od 25. minute igrača manje. Mi smo u situaciji gdje moramo skupljati bodove. Uvukao se nemir i najgore bi bilo da guram negativu”.

Na pitanje je li Petrusenka trebao ranije izvući iz igre, rekao je:

“Ne bih baš odgovarao na ovo pitanje”.

Za kraj je dodao:

“Moje mišljenje da smo igrali 11 na 11, da ne uvrijedim nikoga iz Lokomotive, imali bi puno više šanse da osvojimo tri boda. Kao da smo uzeli neke bonove u Kauflandu i darivali ih, poklonili smo Lokomotivi i igrača više i penal.”