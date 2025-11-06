Sopić: Livaja je najbolji igrač HNL-a. Hajduk respektiram, ali ih se ne bojim

Podijeli :

newspix.pl via Guliver

Osijek u subotu od 18:45 gostuje na Poljudu u utakmici 13. kola HNL-a.

Željko Sopić je na klupi momčadi s Opus Arene debitira u susretu protiv Varaždina remijem bez golova, a sada je najavio ogled s Hajdukom.

“Naravno da sam bolje upoznao momčad. U principu imam svoj plan rada i ciljeve. Zadovoljan sam sa svime. Naravno da bih bio sretniji da su nam se neki vratili, ali tako je kako je. Koga nema bez njega se može i mora. Krećemo put Splita polučiti što bolji rezultat”, započeo je pa odgovorio na pitanja.

Hoće li igrači imati svojevrsni grč s obzirom na atmosferu koja ih čeka u Splitu?

“Na svakog igrača atmosfera drugačije djeluje. Mislim da bi trebala biti motivirajuća. Bit će pun stadion, Hajduk općenito ima jako dobru atmosferu i izazov je to za svakog našeg igrača. Istrčati na takav stadion može biti samo poticaj. Svatko ima svoju viziju, ali može biti plus. Još ne znam za igrača koji voli igrati na praznom stadionu”.

Stanje u svlačionici s obzirom na ozljede?

“Zdravstveni karton je takav da igrači koji su ozlijeđeni neće moći participirati. Svi koji su do sada bili ozlijeđeni – 99 posto neće moći nastupiti. Mersinaj je bolje, svaka mu čast. Nije ga bilo tri mjeseca, ali stišće zube i može igrati dio utakmice ako je spreman. Vrbančića nema u kadru i neće ga biti sljedećih mjesec dana. Neće ići niti za U-21. Matković se dobro osjeća, pričali smo i odlučit ću prije puta ide li s nama ili ne. Dirnule su me riječi Matkovića. Ima 19 godina, ozlijedio se na Poljudu a rekao mi je da želi otići na tamo i da nema straha. Poznavajući sebe, mislim da će biti u autobusu za Poljud”.

Hoće li biti promjena u sastavu u odnosu na utakmicu s Varaždinom?

“Ja sam trener i ja ću odlučiti. Vi ste novinar, ne ulazim što ćete vi pisati. Imate pravo na svoje mišljenje, imate pravo biti nekad pozitivni. Ne morate, ali imate pravo. Istrčat će samo zdravi igrači. Što se tiče da smo bili loši, ne bih se složio s vama. To je vaše osobno mišljenje. Kada igrate 0-0 nije dobro a prethodno smo izgubili tri u nizu. Klub s kojim sada igramo, odigrao je dvije utakmice 0-0 i prvi su na tablici. I nije smak svijeta. Živimo u državi u kojoj nitko nije dobar kada se ne pobjedi, a u suprotnom se sve baca pod tepih. Ponavljam, vjerujem u dečke, dobro rade, držimo se plana igre i bit će bolje iz tjedan u tjedan. Ako vi mislite da moram promijeniti pet igrača iz tjedan u tjedan, nema problema ali onda ćemo zamijeniti mjesta. Ja ću biti novinar, a vi trener. Molio bih općenito javnost da budemo pozitivni. Dečkima treba pomoć. Najmlađa momčad u ligi, daju sve od sebe. Imali su moji prethodnici dosta problema s ozljedama. Ne vidim problem, idemo uzdignuta čela i ne vidim problem da tamo uzmemo bod ili sva tri. Baš nikakav.”

Hajduku se vraća Marko Livaja.

“Pripremamo se za svakog igrača. Znamo da je najbolji igrač lige, bez obzira na medije. Svih ovih godina je nosio Hajduk igrama i golovima. Pripremamo se za njega i za sve ostale. Moje mišljenje je da će ući kasnije u igru. Meni je najvažnije kako ćemo mi izgledati. A kvalitetu Hajduka respektiram, ali se ne bojim”.

Hoće li bolje Osijek izgledati kada ne napada? Kada se više brani?

“Ne trebate mene da vam kažem da je lakše braniti se nego napadati. Bit će jednostavnije igrati, ako se odlučimo povući. Općenito sam poznat kao trener koji igra defenzivno. Možda se odlučim na to. Ponavljam kao papagaj: vjerujem u dečke. Dobri su i mladi, ali nemaju samopouzdanja. Trebat će vremena da im se vrati, ali zašto ne na Poljudu? Igrao sam pet puta s Rijekom i Goricom. Tri pobjede, poraz i remi. Najvažniji je dojam. Mislim da smo svaki puta bili dobri. I kada smo gubili. Istrčat ćemo hrabro i po bod ili bodove. Tablica nikada ne laže.”

Nakon Hajduka slijedi pauza u prvenstvu.

“Znamo da igramo u subotu, i da imamo dva tjedna pauze do Lokomotive. Imat ćemo slobodan dan, u ponedjeljak krećemo s radom. Igramo s Bačkom Topolom kod kuće. Pa u ponedjeljak opet nastavljamo. Možda će u srijedu biti utakmica s juniorima. To je neki načelan plan za pauzu”.