Sopić komentirao igru vodećih momčadi i glasine o dolasku u Dinamo: ‘U životu mi je najvažniji obraz’

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Iza nas je ludo 31. kolo SHNL-a. Poraz su doživjele sve tri vodeće momčadi pa je situacija na vrhu ljestvice ostala nepromijenjena. Rijeka drži vodstvo s jednakim brojem bodova kao Hajduk, dok Dinamo zaostaje četiri boda.

Ovakav se dan ne pamti u hrvatskom nogometu, a situaciju je za tportal komentirao Željko Sopić.

“Ne mogu se oteti dojmu da Hajduk, bez obzira na to što dijeli prvo mjesto, ne igra dobro, stvara jako malo šansi, živi na imaginaciji Livaje. Može li to biti dovoljno za naslov, vrijeme će pokazati. Ali tko god želi biti prvak, morat će igrati bolje nego što igra.

O naslovu će odlučivati međusobni susreti. I oni će pokazati, gdje su, što su… Moje mišljenje jest da će, ako Dinamo pobijedi Rijeku, doći jako blizu Hajduku i Rijeci. Jer s ovom formom sumnjam da Hajduk može pobijediti Osijeka na Opus Areni. Jer ti igrači Osijeka, iako su imali očajan niz, nisu zaboravili igrati. Sada će ih i ova pobjeda napuniti samopouzdanjem. Dobili su na Rujevici, nakon dugog niza bez pobjede, gdje se ne dobivaju tako lako utakmice. S druge strane, ako Rijeka uspije preživjeti Maksimir, odnosno ako ne izgubi, mislim da joj jako rastu šanse da postane prvak”, rekao je i objasnio da nijednoj momčadi trenutno ne daje prednost:

“Nikome ne bih dao 34 posto izgleda, sve tri momčadi imaju po 33 posto. I samo je na njima kako će ovaj kraj sezone privesti kraju. Recimo, da je Rijeka protiv Osijeka uzela barem bod, imala bi veliku šansu, pošto je bolja u međusobnim ogledima i od Hajduka i od Dinama. Prvenstvo je zanimljivo, po pitanju tablice.”

Sopić je aktualni trener poljskog Widzewa, a osvrnuo se i na glasine o dolasku u Dinamo:

“Drago mi je da me spominju. Ali ja sam sada ovdje zadovoljan, sretan. Mislim da je liga odlična, imamo po 18 tisuća navijača na svakoj domaćoj utakmici. I dok je tako, ne razmišljam o drugim stvarima. Pod br. 1, bilo bi neozbiljno od mene razmišljati na bilo koji drugi način. S druge strane, čovjek koji me je doveo tu, a to je Nikoličius (opa. Mindaugas), kojeg nikad prije nisam vidio, ukazao mi je nevjerojatno povjerenje. Osim toga, klub je sada kupio jedan od najbogatijih ljudi u Poljskoj, promijenili smo vlasnika, klub ima velike planove. Zato i nemam potrebe bilo što komentirati. I ovdje su me pitali nešto u vezi toga, ali ja nisam od onih ‘rekla – kazala’. Meni je uvijek u životu najvažniji bio obraz. To da sam dinamovac, ne trebam nikome govoriti.”