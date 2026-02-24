Sopić ga je otpisao, a novi trener Osijeka ga vraća u prvi sastav

Podijeli :

Foto: NK Osijek

Osijek je dobio novog trenera. Nakon serije loših rezultata klub je raskinuo suradnju sa Željkom Sopićem, a vođenje momčadi u završnici sezone preuzeo je Tomislav Radotić. Novi trener u utorak je odradio prvi trening, a već u subotu očekuje ga iznimno važan susret protiv Vukovara, izravnog konkurenta u borbi za ostanak. Na njegovu predstavljanju sudjelovao je i sportski direktor Alen Petrović.

Petrović je objasnio razloge smjene Sopića.

Malenica izbačen iz momčadi nakon sukoba sa Sopićem? Službeno: Osijek imenovao zamjenu za Željka Sopića

“Jednostavno nije išlo, bodovno nismo imali što smo htjeli. Jučer smo donijeli odluku da povjerenje damo našem čovjeku, Tomislavu Radotiću. Pokazao je hrabrost u ovakvoj situaciji prihvatiti vođenje prve ekipe”, rekao je Petrović. Istaknuo je kako je izbor bio logičan jer Radotić dobro poznaje svlačionicu i unutarnje odnose, a klub nije imao ni vremena ni ambicije tražiti rješenje izvan svojih redova.

Radotić je na početku zahvalio prethodniku.

“Želio bih se zahvaliti Sopiću, dao je enormnu količinu energije. Ovakve se stvari u sportu događaju i neminovne su”, rekao je Radotić, koji je protekle dvije godine bio član stručnog stožera.

Naglasio je da vjeruje kako momčad ima kvalitetu veću od trenutačnog plasmana.

“Vjerujem da imamo način i modele kako detektirati probleme i riješiti ih. Vrijednost ekipe je veća nego što to ljestvica pokazuje. Želim da stanemo na loptu; jasno je da rezultat nije adekvatan, ali okrenuli smo na psihozu koja ne odgovara nikome. Do kraja prvenstva je još 39 bodova; da će biti lako – neće, ali želim se fokusirati na teren i okrenuti momentum ekipe”, poručio je.

Novi trener odmah je najavio i promjenu među vratnicama. U početnu postavu vraća se Marko Malenica, kojeg je Sopić ranije maknuo iz prve momčadi.

“Malenica je broj 1, razgovarao sam s Nikolom Čurćijom, koji je odličan vratar. Malenica je oličenje profesionalizma i ljudskosti i moja odluka je da je on broj 1”, jasno je poručio Radotić.

Dodao je kako u postojećoj situaciji taktičke nijanse nisu prioritet.

“Pokušat ćemo se homogenizirati i raditi jednostavne stvari najbolje što je moguće, pokušat ćemo opustiti igrače. Manje je bitna formacija, idemo biti jednostavni i pragmatični. Nema skrivanja, puno je bodova u igri.”

Petrović je priznao da je klub pokušavao dovesti pojačanja u skladu s trenerovim željama, ali u okvirima financijskih mogućnosti. Smatra da kadar ima dovoljno kvalitete da ne bude pri dnu ljestvice te da potencijal treba osloboditi.

Obojica su se složila da je proteklih godina zapostavljen razvoj mladih igrača.

“Putem smo se izgubili, nismo imali dugoročni plan što želimo. Veliki broj promjena trenera uzrokovao je da smo se od tog segmenta odmaknuli”, rekao je Radotić.

Petrović je dodao: “Prijašnjih sezona nije se vodila dovoljna briga o mladim igračima, najteži je prelazak iz juniora u seniore. Nije se razmišljalo niti o B ekipi. Živković je najbolji primjer, debitirao je i onda tri godine nije igrao. Mi imamo obvezu i osuđeni smo proizvoditi igrače.”

Na kraju je Radotić govorio i o psihološkom stanju momčadi. Na pitanje jesu li igrači svjesni važnosti kluba za grad i navijače, odgovorio je:

“Bojim se da je odgovor negativan. Mi stvaramo svoju priču i zato je važno da budemo povezani sa zajednicom i osjećajem pripadnosti. Ako je velika fluktuacija igrača, teško je to na njih prenijeti.”

Nije želio govoriti o nedostatku volje, već o padu samopouzdanja.

“Igrač kada nema samopouzdanja kao da ima utege na sebi. Slažem se da je ovo ispod razine, refleksija toga je i broj gledatelja. To želimo promijeniti, da imamo glavu i rep”, zaključio je novi trener Osijeka.