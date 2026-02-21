Sopić: Bio trener Sopić, Mourinho ili Bjelica, ne smijemo poklanjati golove

Podijeli :

NK Osijek

Lokomotiva je na Maksimiru svladala Osijek rezultatom 3:1 u susretu 23. kola HNL-a. Pogotke za domaće postigli su Marko Pajač, Aleks Stojković i Aleksandar Trajkovski, dok je za goste mrežu zatresao Fran Karačić. Osijek je porazom ostao na začelju tablice, s tri boda manje od Vukovar 1991. Upravo će se te dvije ekipe u sljedećem kolu sastati na stadionu Opus Arena. Nakon dvoboja, trener Osijeka Željko Sopić odgovarao je na novinarska pitanja.

O ostavci je rekao: “To je na ljudima u klubu. Došao sam ovdje pomoći. Naravno da nije dobro, igramo protiv Vukovara, tri boda smo iza njih. Bilo što da kažem bilo bi neumjesno ili besmisleno. Ima još puno kola, dovoljno da se Osijek spasi. Hoće li to biti sa mnom ili s nekim drugim, nije na meni da odlučim.”

Potom je dodao: “Ne možemo poklanjati. Može biti Sopić, Zekić, Bjelica ili Mourinho – ne smijemo poklanjati golove. Mislim da sam potpuno smiren i realan. Teško je to objasniti. Možda je Lokomotiva imala više od igre, ali ako imamo 1:0 u 45. minuti, moramo bolje odigrati, pokazati pamet i mirnoću.”

O problemima u igri rekao je: “Nikad nije problem samo u jednom segmentu. Uvijek je kriv trener. Nisam taj koji će se skrivati iza nečega, ali realno… Možemo pričati o segmentima momčadi, definitivno moramo zabijati više. Ali i 1:0 je pobjeda. Ovo je čista koncentracija.”

Potom je nastavio: “Pričao sam o situaciji kada su četvorica iza lopte i napravite taktički prekršaj. Postoji trener koji to nije dovoljno objasnio. Jednostavno, pogreške se događaju i nogomet je zato zanimljiv. Ali ono što se nama događa iz tjedna u tjedan previše je. Borimo se za opstanak, svaki bod nam je bitan, a mi darujemo protivnika.

Zabili smo gol, poveli pa poklonili prvi i treći gol. Baš poklonili. Povučen iskustvom protiv Hajduka, pojačao sam obranu. Ako to nije dovoljno… Treći gol? Postoji živi zid… Ma sve što se može loše dogoditi, dogodilo nam se. Koncentracija mora biti na prihvatljivoj razini. Ne smije nam se događati da primamo golove bez prave prilike.”