Službeno: Šotiček je novi igrač Hajduka!

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Marko Todorov/ CROPIX via Guliver

Splitski Hajduk potvrdio je jedno od najzvučnijih pojačanja ovoga ljeta. Novi igrač Bijelih postao je 21-godišnji krilni napadač Marin Šotiček, koji na Poljud stiže na posudbu iz švicarskog Basela.

Splićani su dolazak napadača potvrdili objavom na svojim službenim kanalima, čime je zaključen posao o kojem se u domaćim nogometnim krugovima nagađalo već danima.

Iako se u jednom trenutku kao izgledna opcija spominjala i Rijeka, Šotiček je na koncu izabrao odlazak na Poljud.

Mladi napadač je pozornost javnosti skrenuo sjajnim predstavama u dresu zagrebačke Lokomotive, za čiju je prvu momčad debitirao sa samo 17 godina u srpnju 2022. godine. Nakon što se etablirao kao jedan od najtalentiranijih krilnih igrača u ligi, u ljeto 2024. ostvario je transfer u Basel vrijedan tri milijuna eura.

Prije odlaska u Švicarsku bio je na korak do potpisa za zagrebački Dinamo. Modri su s Lokomotivom imali dogovorenu odštetu od oko milijun i pol eura uz bonuse i postotak od buduće prodaje, no posao je propao u samoj završnici zbog nemogućnosti dogovora oko osobnih uvjeta ugovora. Tadašnji interes Hajduka preduhitrio je Basel, no dvije godine kasnije mladi se reprezentativac ipak skrasio u Splitu.