Službeno je: Dinamo prodao veznjaka u Češku

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Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Marko Soldo (22) i službeno je bivši igrač Dinama. Svoju karijeru nastavit će u Sigmi Olomouc, a nagađa se da vrijednost transfera iznosi oko dva milijuna eura.

Ono o čemu se nagađalo dobilo je konačnu potvrdu iz plavog doma, a Dinamo je u službenoj objavi na svojim društvenim mrežama potvrdio odlazak mladog veznjaka u Češku.

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“Marko Soldo svoju karijeru nastavlja u redovima češkog prvoligaša SK Sigma Olomouc. Marko, hvala ti na svemu što si dao za naš klub i sretno u novom izazovu! Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere!”, stoji u službenom priopćenju zagrebačkog kluba.

Hrvatski veznjak seli u redove prvoligaša Sigma Olomouc, kluba koji ga je silno želio dovesti još tijekom zimskog prijelaznog roka. Vrijednost ovog transfera iznosi oko dva milijuna eura, čime je Sigma trajno osigurala usluge igrača kojeg Transfermarkt procjenjuje na 1,5 milijuna eura. Podsjetimo, riječ je o češkom klubu koji je prošle zime za 2,5 milijuna eura doveo bisera Lokomotive Fabijana Krivaka.

Nakon što je Dinamo prošlog ljeta aktivirao opciju otkupa iz Osijeka za milijun eura, Soldo je u protekloj sezoni upisao 33 nastupa (1124 minute) uz tri postignuta pogotka i jednu asistenciju, igrajući znatno češće u proljetnom dijelu prvenstva.

Nakon realizacije transfera, 22-godišnji nogometaš iznio je prve dojmove za službenu stranicu češkog kluba:

“Moji prvi dojmovi o Sigmi su jako dobri. Jako sam uzbuđen i veselim se skorom početku igre. Klub je odličan, stadion je lijep. Jedva čekam igrati ovdje. Kad su u pitanju ambicije momčadi, želio bih pomoći Sigmi da osvoji trofej, barem jedan. A moji osobni ciljevi? Prije svega, htjet ću pomoći momčadi. Bilo da se radi o postizanju golova, asistencijama ili na bilo koji drugi način.”

Zadovoljstvo obavljenim poslom nije skrivao ni predsjednik Upravnog odbora Sigme, Ondřej Navrátil, koji je naglasio kako Soldo dolazi iz Dinamove škole koja uživa izvrstan ugled u Europi, dok je trener Pavel Hapal dodao kako je riječ o vrlo kvalitetnom igraču koji može pokriti više pozicija u sredini terena te odmah podići razinu njihove momčadi.