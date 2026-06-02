Službeno: Jakov Puljić je novi igrač Rijeke

Jakov Puljić ponovo će odjenuti dres Rijeke.

Nakon što ga je uspješno nosio u razdoblju između 2017. i 2020. godine, upisavši 77 nastupa i 29 golova, Puljić se vratio u klub u čijem je dresu ostavio najdublji golgeterski trag.

“Drago mi je što sam ponovo u Rijeci i nadam se da ću nastaviti tamo gdje sam stao”, rekao je Puljić.

On bi u iduće dvije-tri sezone mogao premašiti brojku od sto nastupa za Rijeku, ali i doći do 50 golova, što je postignuće koje je u klupskoj povijesti, kada govorimo o prvoligaškom društvu, uspjelo ostvariti samo šestorici napadača.

“Sigurno je da bi bilo lijepo dohvatiti te brojke, ali pustit ćemo da vrijeme teče i nadati se najboljem.”

Među njegovih 29 golova nekako je najupečatljiviji ostao onaj Milanu iz slobodnog udarca, no zabijao je i Gentu, Dinamu, Hajduku, Osijeku…

“Taj pogodak Milanu mi je jedan od najdražih u karijeri. Nadam se samo da će me ozljede zaobići i da ćemo ostvarivati odlične rezultate.”

Puljić iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu Vukovara 1991, za koji je postigao 17 golova, što mu je donijelo titulu drugog strijelca lige.

“Prvenstveno smo imali sjajnu atmosferu, a ja sam iza sebe imao odlične suigrače koji imaju velike zasluge za moj golgeterski učinak. Nadam se da će se Vukovar što prije vratiti u najviši rang.”

Iz Rijeke je otišao 2020. godine, ali je i u inozemstvu nastavio pratiti događanja na Rujevici, kao i u cijelom HNL-u.

“Kada odeš iz Hrvatske, proradi nostalgija pa pratiš sve što se događa, kako u Rijeci, tako i u drugim klubovima. Liga je sada na puno višoj razini nego ranije i vjerujem da će sve biti dobro.”

Za kraj je imao i poruku za navijače:

“Neka dolaze u velikom broju na tribine i neka podržavaju Rijeku kao i do sada, a mi ćemo se potruditi uzvratiti im na tom povjerenju onime što ćemo prikazati na travnjaku”, zaključio je Puljić.