Slovenski veznjak komentirao interes Hajduka: ‘Lijepo je to čuti, ali…’

Slovenski veznjak trenutno igra u austrijskoj Bundesligi.

Benjamin Markuš (25) slovenski je veznjak koji sad igra u austrijskom Hartbergu. Ove sezone svih je 21 utakmicu u domaćem prvenstvu započeo u prvoj momčadi, s tim da ih je 20 odradio do kraja. Tek jednu, onu protiv WAC-a (2:2), završio je nakon samo prvog poluvremena, ali ispostavilo se da njegova ozljeda nije ozbiljnije naravi.

S Hartbergom ima ugovor do kraja sezone, a mogli bi iskoristiti klauzulu iz ugovora pa njegov ugovor produljiti do kraja sljedeće sezone. Za Markuša je zainteresiran i Hajduk.

“Teško mi je komentirati glasine. Ne tiče me se. No, lijepo je čuti kada te netko primijeti ili pohvali. Hajduk je Hajduk, to je veliki klub. No, ja sam koncentriran na Hartberg i ciljeve koji su pred nama. Na kraju sezone bit će vremena za više razgovora”, rekao je Markuš za slovensku Nogomaniju.

Markuš je dijete Domžala, kluba koji se nedavno ugasio, a u njihovim je bojama upisao 126 nastupa, od kojih je 111 u slovenskoj prvoj ligi.

“Nije lijepo vidjeti propast kluba. Tamo sam došao s 15 godina, kad su u Olimpiji rekli da ne računaju na mene. Žao mi je kluba, trenera i igrača.“