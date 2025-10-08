Slovenci se na TikToku našalili s Hajdukom: ‘Ne treba vama ovo…’

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić

U utorak je u hotelu Zonar u Zagrebu održan Adria Football Forum gdje su došli predstavnici klubova iz regije, treneri, nogometaši, te ostali stručnjaci iz svijeta nogometa.

Zanimljiva scena dogodila se na samom kraju Adria Football Foruma, a sve je zabilježio i slovenski klub. Naime, na kraju su se dodjeljivale nagrade organizatora, no u trenutku kad se trebao proglasiti dobitnik nagrade “Adria growth club award, stavljen je pogrešan pobjednik – HNK Hajduk Split.

Tu je nagradu dobio slovenski klub NK Celje, a upravo su oni sve zabilježili i objavili na TikToku.

“Nagrada za naš klub koji je pokazao najveći napredak u 2025. godini – bilo na terenu, u organizacijskoj strukturi ili u razvoju omladinskog pogona. Nagrada ističe viziju, strategiju i održivi razvoj kluba.”

Uz sve to dodali su poruku: “Oprostite HNK Hajduk Split, ne treba vama ovo”.

@nkcelje Award for our club that has shown the greatest progress in 2025 – whether on the pitch, in the organizational structure or with the development of the youth drive. The award highlights the vision, strategy and sustainable club development. 💪👑💙 #fyp #nkcelje #football #award ♬ original sound – nkcelje

