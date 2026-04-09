Slovenci o Zajcu: ‘U fantastičnoj je formi, ali stvara problem slovenskom nogometu’

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Miha Zajc postigao je dva gola u slavlju Dinama protiv Gorice 6:3 u polufinalu Kupa, a o slovenskom su se veznjaku raspisali i tamošnji mediji.

Portal Ekipa 24 hvali Zajca i njegov krasan prvi gol, ali objašnjava i problem koji zadaje Slovencima.

“Zajc je zaista uspio na nevjerojatan način sudjelovati u akciji, a zatim je zabio neobranjivim udarcem koji je na najatraktivniji mogući način svladao protivničkog vratara. Scena kakva je mogla izaći iz bilo koje lige na svijetu, uključujući Premier ligu i Ligu prvaka”, započinju, a zatim dodaju:

“Zajc je već neko vrijeme u fantastičnoj formi, ali naravno, veliki problem za slovenski nogomet je što sjajni Miha ne igra za slovensku reprezentaciju.

Budući da ga Matjaž Kek nije poveo sa sobom na Euro, Zajc je odlučio da ne igra za Sloveniju tijekom Kekovog mandata na izborničkoj klupi. Budući da je Keka naslijedio njegov tadašnji pomoćnik Boštjan Cesar, Miha je produžio ovu odluku, rekavši da je ‘bol još uvijek prejaka’. Veza je vjerojatno prebliska.”

Dinamov je veznjak izvan reprezentacije od 2023. godine, a nedavno je odbio popis i Boštjana Cesara.