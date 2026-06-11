Slovenac o spornom razlazu Perišića i Hajduka: ‘To je bio veliki nesporazum’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Bivši slovenski reprezentativac Valter Birsa dobro poznaje Ivana Perišića iz mladih dana provedenih u Sochauxu. Za slovenske medije prisjetio se zajedničkih početaka i ponudio svoje viđenje iznenadnog odlaska Vatrenog iz Hajduka.

Navijači Hajduka i dalje ne mogu prijeći preko načina na koji je Perišić napustio Poljud. S velikom nadom dočekan je početkom 2024. kao posuđen igrač Tottenhama, no u bijelom dresu nije ostavio veći trag. Par mjeseci kasnije, nakon što se u potpunosti oporavio od ozljede, napustio je Split i uputio se prema PSV-u, čiji dres nosi i danas.

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Na sporni odlazak napadača sada se osvrnuo njegov bivši suigrač i prijatelj Valter Birsa. Slovenac, koji je godinama bio jedan od najboljih pojedinaca svoje reprezentacije i u klupskoj karijeri nastupao za Sochaux, Auxerre, Genou, Torino, Milan, Chievo i Cagliari, dao je veliki intervju za Siol.net u kojem se prisjetio svog kultnog pogotka SAD-u na Svjetskom prvenstvu 2010. No, ono što hrvatsku javnost najviše zanima njegovo je viđenje nesretnog raspleta situacije između Perišića i Hajduka.

Na tu temu, za početak je govorio o zajedničkom igranju u francuskom Sochauxu.

“Došao je k nama iz Hajduka kao klinac, sa samo 16 godina. U početku je zapelo s papirima pa pola godine nije igrao, a zatim je nastupao za drugu momčad. Kad se promijenio trener prve ekipe, novi me stavio u drugi plan”, govori Birsa i dodaje:

“Tada sam se pridružio drugoj momčadi i zaigrao s Ivanom. Brzo sam se uvjerio koliko je dobar i koliko odskače za svoje godine. Glavni trener se ponašao kao da ne voli Balkance. Na kraju su Ivana posudili u belgijski Roeselare i tada je eksplodirao. Primijetio ga je Club Brugge, gdje je postao najbolji igrač lige, zatim ga je kupila Borussia Dortmund, a ostalo je povijest.”

Nije krio divljenje Perišićevom sjajnom formom u 38. godini života.

“Što se tiče spremnosti i profesionalizma, Perišić je od Dortmunda nadalje bio na potpuno drugoj razini od mene. Meni je u doba covida prošla volja za nogometom, nije bilo publike, sve je postalo gotovo smiješno, a imao sam i zdravstvenih problema. Po tom pitanju skidam kapu Ivanu, on je pravi fenomen.”

Osvrnuo se i na njegov povratak na teren nakon što je u Tottenhamu teško ozlijedio koljeno.

“Da mene pitate, 99 posto igrača nakon takve ozljede više ne bi igralo nogomet, ali on je s ogromnom voljom uspio”, rekao je pa dao svoje viđenje razlaza Vatrenog i splitskog kluba.

“To je bio veliki nesporazum. Žao mi je Ivana. On je rođeni Dalmatinac, tamo je doma, za Hajduk živi i navija cijeli život. Dok smo bili mlađi, razgovarali smo o tome da ćemo jednog dana zajedno zaigrati za Hajduk”, otkrio je Birsa, dodajući uz smijeh: “Posljednjih desetljeća imaju vrlo malo naslova, ali još uvijek imaju najljepše pjesme.”