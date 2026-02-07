Slaven stiže na Poljud: Hajduk traži prve bodove u 2026., Livaja u prvih 11

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk danas od 17:15 igra protiv Slaven Belupa na Poljudu.

Splićani u 2026. nisu ušli najbolje, upisali su dva vezana poraza pa se pobjeda protiv koprivničke momčadi danas nameće kao imperativ, pogotovo jer Dinamo bježi čak sedam bodova.

Trener Gonzalo Garcia za ovaj susret ne može računati na najboljeg strijelca Michelea Šegu koji se ozlijedio protiv Gorice.

Očekuje se da će nakon tri mjeseca i derbija Dinama i Hajduka, mjesto u prvom sastavu pronaći Marko Livaja, pa bi početnih 11 Splićana ovko trebali izgledati:

Silić – Hodak, Skelin, Šarlija, Hrgović – Sigur, Krovinović – Brajković, Pukštas, Rebić – Livaja