Slaven slavio u Varaždinu i tako se približio ‘gornjem domu’

Photo: NK Slaven Belupo

Četvrta utakmica 22. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Slaven Belupa završila je minimalnom pobjedom gostiju rezultatom 0:1. Junak susreta bio je Ilija Nestorovski, koji je u 31. minuti postigao jedini pogodak na utakmici.

Susret je započeo mirno, bez većih prilika u prvih pola sata, a upravo je gol Nestorovskog bio prvi pravi pokušaj na utakmici. Nakon povratne lopte s desne strane, napadač Slavena odlično je reagirao u kaznenom prostoru i doveo svoju momčad u vodstvo.

U završnici prvog poluvremena Slaven Belupo je ponovno zatresao mrežu, ali je pogodak poništen nakon intervencije VAR-a. Ivan Dolček povukao je kontru, Nestorovski pucao, a odbijenu loptu do njega je vratio Alen Grgić, no pregledom snimke utvrđeno je da se Grgić u trenutku prvog udarca nalazio u zaleđu.

Drugi dio susreta bolje je otvorio Varaždin, no njegov napadački pristup omogućio je Slavenu brojne prilike iz kontranapada. Grgić, Nestorovski i Dolček imali su nekoliko dobrih pokušaja, a u 74. minuti Dolček je ponovno zaprijetio nakon dodavanja Slavenaovog napadača. Vratar Josip Silić sjajno je reagirao u jednoj od tih situacija, no domaćini nisu uspjeli pronaći put do izjednačenja.

U završnici utakmice trener gostiju Mario Kovačević odlučio je zatvoriti susret, a rezultat se do kraja nije mijenjao. Slaven Belupo ovom pobjedom stigao je na samo dva boda zaostatka za Varaždinom, koji se nalazi na petom mjestu prvenstvene ljestvice.