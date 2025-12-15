Slaven se pohvalio, pripremili su iznenađenje za Kovačevića u Koprivnici

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Dinama preuzeli su vodstvo na ljestvici HNL-a nakon što su u susretu 17. kola u Koprivnici pobijedili Slaven Belupo s uvjerljivih 5:2.

Josip Mitrović je doveo domaćine u vodstvo već u 2. minuti, no Dinamo je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a strijelci su bili Miha Zajc (5, 45+1), Dion Drena Beljo (23) i Ismael Bennacer (35). U drugom dijelu Beljo je zabio još jedan gol za “Modre”, dok se kod domaćina među strijelce upisao Igor Lepinjica.

Dinamo se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice sa 35 bodova, bod više od Hajduka dok je Belupo treći sa 25 bodova.

Domaći su se nakon poraza oglasili na Facebooku gdje su spomenuli i iznenađenje koje su priredili bivšem treneru Mariju Kovačeviću:

“Prošla sezona bila je najuspješnija Slavenova u ligi 10. Najviše osvojenih bodova, finale Kupa i na kraju bod zaostatka za Europom.

S obzirom na sve to, ali i dobru suradnju koju smo imali, uoči jučerašnje utakmice pripremili smo malo iznenađenje za Marija Kovačevića, kojemu su poklon u ime kluba predali direktor Vedran Bači i dopredsjednik Marinko Beljo. Treneru Kovačeviću još jednom hvala, uz poruku da ćemo ove sezone dati sve od sebe kako bismo te brojke premašili.”