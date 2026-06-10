Slaven Belupo za novu SHNL sezonu doveo važnog člana Vukovara

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Foto: NK Slaven Belupo

Slaven Belupo predstavio je svoje prvo pojačanje za nadolazeću sezonu. Riječ je o 24-godišnjem ofenzivcu Lovri Banovcu, koji u Koprivnicu stiže nakon nastupa za Vukovar 1991. U klub dolazi bez odštete te je potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na dodatnu godinu.

Banovec je rođen u Zagrebu u listopadu 2001. godine, a prve nogometne korake i razvoj prošao je u glavnom gradu. Profesionalnu karijeru započeo je u Interu iz Zaprešića, gdje je tijekom sezone 2021./22. postigao sedam pogodaka i zabilježio tri asistencije. Njegove dobre izvedbe otvorile su mu put prema Varaždinu, gdje je surađivao s trenerom Marijom Kovačevićem.

Ipak, značajniju afirmaciju ostvario je u dresu Sesveta. U klub je stigao početkom 2024. godine te je tijekom godinu i pol skupio 66 nastupa, pritom postigavši devet golova i podijelivši osam asistencija.

Takve igre privukle su pažnju Vukovara, koji ga je angažirao u ljeto 2025. U novom je klubu brzo postao važan kotačić momčadi zahvaljujući svojoj svestranosti. Nastupao je na krilnim pozicijama, ali i u veznom redu, a tijekom sezone upisao je 32 nastupa uz četiri pogotka i šest asistencija. Njegov doprinos posebno dolazi do izražaja kada se uzme u obzir da je ostvario te brojke igrajući za momčad koja se nalazila pri dnu prvenstvene ljestvice.