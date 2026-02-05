Slaven Belupo ima nove uvjete, Dinamo ipak odustaje od dovođenja Jagušića?

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Zadnjih dana puno se piše i govori o prelasku Adriana Jagušića u Dinamo, no čini se kako je Zvonimir Boban zaustavio pregovore.

U srijedu navečer procurila je informacija da je Slaven Belupo odbio Dinamovu ponudu vrijednu 1,75 milijuna eura fiksno, uz mogućih dodatnih 750 tisuća kroz bonuse te 15 posto od budućeg transfera. Poruka iz Koprivnice bila je nedvosmislena – za svoju najveću uzdanicu očekuju znatno izdašniju odštetu.

Dinamo je u četvrtak pokušao ponovno sjesti za stol, no kako doznaju Sportske novosti, pregovori su vrlo brzo zapeli. Slaven Belupo je, navodno, izašao s novim uvjetima: najmanje tri milijuna eura odštete te najmanje 30 posto od sljedeće prodaje Jagušića. Nakon takvog zahtjeva, Dinamo je odlučio povući se iz daljnjih razgovora.

Cijela priča dodatno dobiva na važnosti s obzirom na to da je zimski prijelazni rok u najjačim europskim ligama već zaključen, dok u SuperSport HNL-u traje do 13. veljače. Prostora za dogovor još ima, ali ostaje vidjeti hoće li Zvonimir Boban biti spreman prihvatiti uvjete iz Koprivnice.