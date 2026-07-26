Slaven Belupo doveo prvog islandskog igrača u povijesti kluba

Podijeli :

Foto: NK Slaven Belupo

Arnór Gauti Jónsson, 24-godišnji vezni igrač s Islanda, novo je ime u redovima Slaven Belupa. Dolazi iz Breidablika, jednog od najboljih islandskih klubova, a ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je na dvije godine. Odmah po dolasku stavio se na raspolaganje treneru Gregurini, a pravo nastupa imat će već u petak na Maksimiru.

Jónsson je prvi igrač ikada s Islanda u Koprivnici, a ono što sve navijače Slaven Belupa može veseliti je to da riječ o vrlo iskusnom igraču, s velikim brojem utakmica u nogama, s iskustvom europskih natjecanja, ali i osvajanja trofeja. Također, važno je naglasiti to da je u natjecateljskom ritmu, s obzirom na to da je islandska liga u punom jeku, a Arnór Gauti je prije samo nekoliko dana odigrao svih 90 minuta protiv Hafnarfjördura.

Bit će mu ovo prvo nogometno iskustvo izvan Islanda, gdje je posljednjih šest godina igrao redovito i konstantno u najvišem rangu tamošnjeg nogometa. Prvo za Fylkir, a onda je početkom 2024. preselio u Breidablik. U ta dva kluba odigrao je 172 službene utakmice, zabio sedam pogodaka i upisao tri asistencije, a posebno se dokazao u Breidabliku, s kojim je osvojio prvenstvo, Kup i Superkup.

S Breidablikom je redovito igrao i u europskim kvalifikacijama, a prošle godine plasirali su se u skupinu Konferencijske lige, gdje su igrali protiv Strasbourga, Šahtara iz Donjecka, Shamrock Roversa, Samsunspora KuPS-a i Lausanne. Jónsson je igrao u svim utakmicama, samo je onu protiv Samsunspora odgledao s klupe. Napomenimo kako je bio i član svih mlađih islandskih reprezentacija.

Rođen je u svibnju 2002. godine, igra na poziciji obrambenog veznog igrača, a u islandskoj ligi, koja se igra od travnja do početka studenog, ove je sezone zabilježio 11 utakmica, s time da je posljednjih pet odigrao od prve do zadnje minute.