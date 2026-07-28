Slaven Belupo doveo japanskog igrača, već je bio u HNL-u

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Foto: NK Slaven Belupo

Itsuki Urata, 29-godišnji lijevi bek iz Japana, novi je igrač Slaven Belupa.

U Koprivnicu, odnosno Hrvatsku doselio je iz Uzbekistana (Taškenta) te s klubom potpisao ugovor na godinu dana, točnije da kraja sezone koja počinje za tjedan dana. Itsuki se suigračima na treninzima već priključio, a u Radomlju je protiv Šahtara odigrao i prve minute u našem plavom dresu.

Kao što smo u uvodu napisali, došao je iz Taškenta, gdje je od 2024. branio boje Bunyodkora, jednog od najuspješnijih klubova u Uzbekistanu. Uz dva zabijena pogotka i tri asistencije tamo je odigrao 39 utakmica. Prethodno je godinu dana bio u Mariboru, s kojim je igrao i europske utakmice, a njegovo ime trebalo bi biti dobro poznato i hrvatskim pratiteljima nogometa.

Naime, od 2020. do 2023. Urata je igrao za Varaždin, za koji je službeno upisao 63 utakmice. To znači da je itekako dobro upoznat s našom ligom i svime onime što ga u njoj čeka, a čemu se, kako nam je rekao, itekako veseli. Napomenimo kako je u karijeri igrao još za ukrajinsku Zoryu te nekoliko japanskih klubova iz kojih se početkom 2019. uputio u europsku avanturu.