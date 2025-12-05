Slaven Belupo dominirao studenim: Jagušić igrač, Gregurina trener, a gol mjeseca ide u očekivane ruke

Stigle su i nagrade SuperSport HNL-a za mjesec studeni. Odabran je igrač mjeseca, gol mjeseca, trener mjeseca te obrana mjeseca.
Najbolji igrač mjeseca bio je mladi Adriano Jagušić koji je nedavno bio na pretpozivu Zlatka Dbalića. U HNL-u je u studenom dao tri gola, a sudjelovao je i u hrvatskoj U-21 reprezentaciji gdje je upisao dvije asistencije.
Najbolji trener mjeseca je Mario Gregurina čiji Slaven Belupo nije izgubio niti jedan susret te je imao tri remija (Hajduk, Lokomotiva, Istra 1961) i jednu pobjedu (Vukovar 1991.)
Najbolji gol mjeseca očekivano je dobio Tomislav Duvnjak. Veznjak Varaždina sjajnim je udarcem matirao Tonija Silića na vratima Hajduka.
Obrana mjeseca ide u pretposljednji Osijek. Nju je dobio Marko Malenica.
