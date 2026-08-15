Škotski mediji: Niko Sigur želi otići iz Hajduka i zaigrati za Celtic

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Hajduk.hr / Robert Matić

Niko Sigur želi napustiti Hajduk i karijeru nastaviti u Celticu, tvrdi škotski Daily Record. Prema informacijama tog lista, 22-godišnji kanadski reprezentativac već je neko vrijeme upoznat s interesom škotskog prvaka te je klubu iz Glasgowa poručio da je zainteresiran za transfer.

Daily Record je ranije pisao kako bi Celticov izvršni direktor Michael Nicholson uskoro trebao započeti pregovore s Hajdukom, a sada navodi da na strani Škota postoji i interes samog igrača za realizaciju transfera.

Hajduk je za svog igrača postavio visoku, sedmeroznamenkastu odštetu, no iz Škotske zasad nema informacija o konkretnom iznosu koji bi Celtic mogao ponuditi. Sigura navodno privlači mogućnost igranja u Ligi prvaka, ali i prilika da u Glasgowu ponovno bude suigrač s Alistairom Johnstonom, kolegom iz kanadske reprezentacije.

Sigur je igrač koji može pokriti više pozicija, prvenstveno mjesto zadnjeg veznog i desnog beka, a Celtic ga prema navodima škotskih medija prati već duže vrijeme.