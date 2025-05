Skomina: Četiri suca od pet koje sam pitao kažu da je trebao biti penal na Livaji

Podijeli :

Robert Matić/hajduk.hr

Slovenski sudac Damir Skomina, analitičar MaxSporta za SHNL, smatra kako je bilo elemenata za dosuđivanje kaznenog udarca za Hajduk u dvoboju protiv Gorice.

Hajduk se remijem 1:1 protiv Gorice praktički oprostio od utrke za naslov, a iz utakmice je ostala jedna sporna situacija. Dogodila se u prvom poluvremenu u kaznenom prostoru Gorice nakon kornera Hajduka, kada je domaći stoper Slavko Bralić povlačio za dres Marka Livaju, kapetana Hajduka.

“Iz terena je to nemoguće vidjeti. Vidi se samo iz kamere iza gola. Vjerujem da je to za Komisiju premalo jer uživo to traje vrlo kratko, taj kontakt”, krenuo je s objašnjenjem Damir Skomina za MaxSport.

“Od pet sudaca koje sam pitao, a oni su sudili sve i svašta kao i ja, četvortica su rekla da je to po njima prekršaj za penal. Rekli su da je kontakt bio dovoljno intenzivan da utječe na Livaju. On bi mogao tu loptu puno bolje poklopiti da nije bilo prekršaja.”

“Imamo i Bralića koji je puno viši i nije htio s njim skakati, nego ga je povukao. Mislim da suci tu imaju naputak da mora povlačenje biti puno dulje. Za većinu nas je to utjecaj na igru koji nije primjeren. Vjerujem da komisija neće to prosuditi kao penal”, mišljenja je slovenski sudac.