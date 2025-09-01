SKener: U Hajduku se trebaju zapitati što su radili prošle sezone

Prije dva tjedna odigrale su se čak 43 europske utakmice – sedam u play-offu Lige prvaka, 12 u play-offu Europske lige i 24 u borbi za ulazak u Konferencijsku ligu. Ono što je tada posebno upadalo u oči jest potpuni izostanak hrvatskih sudaca. Ni na jednoj utakmici nisu bili delegirani, pa čak ni u Europskoj i Konferencijskoj ligi, gdje se igra ukupno 36 dvoboja. Umjesto njih, priliku su dobili arbitri iz Armenije, Azerbajdžana, Albanije, Bugarske, Finske… Taj podatak dovoljno govori o hrvatskim “ljudima u crnom”.

Što se tiče same utakmice, prvo ime zasigurno je Rokas Pukštas. Mladi Hajdukov veznjak odigrao je sjajnu utakmicu. Zabio je dva pogotka s kojim je Splićane dvaput vraćao iz rezultatskog minusa nakon zgoditaka Luke Menala i Brune Bogojevića, a mogao je zabiti još jedan da mu Stjepan Radeljić nije izvrsno blokirao udarac krajem prvog poluvremena.

“Puki je poseban tip igrača, to jest s određenim odlikama. Pomalo kaotičan u igri, teži vertikalnoj igri, odličan na ‘seconde palle’ (drugoj lopti op.a.), ali nije mi odgovarao u odnosu na moju tipologiju nogometa. Ispalo je da imam nešto protiv njega, ni najmanje, moj odnos sa svim igračima bio potpuno isti, žao mi je ukoliko se netko našao oštećen”, rekao je bivši trener Hajduka, Gennaro Gattuso, o mladom Amerikancu nakon odlaska s klupe Bijelih.

Gattusova odluka da Pukštasa ostavi sa strane prošle sezone bila je potpuno besmislena, a nakon posljednjih partija Hajdukovog dragulja, ljudi u Klubu se trebaju zapitati što im je bilo u glavama kada su dopuštali Talijanu da mu igrač s najvećim prodajnim potencijalom sjedi gotovo čitavu sezonu na klupi. Garcia ga je nakon par uvodnih susreta uvrstio u početni sastav ispred Anthonyja Kalika, a Pukštas mu je vratio na najbolji mogući način.

“Pukštas? Jako sam sretan s njim, mislim da raste. Kao i mnogi igrači. Vidi se njegova kvaliteta, može biti opasan u raznim situacijama”, izjavio je Gonzalo Garcia nakon jučerašnjeg remija.

Već je tri puta ove sezone tresao protivničke mreže, dok je u cijeloj prošloj to činio samo u dva navrata. Jedina ispravna odluka je da ostane u Hajduku cijelu sezonu, a onda nije nerealno da uz odlične brojke, sljedećeg ljeta postane najveći izlazni transfer u povijesti Hajduka.

Šego: Nismo zadovoljni bodom, bili smo dosta bolji od Rijeke Garcia: Kad zabiješ u nadoknadi moraš biti zadovoljan. Stvorili smo ekipu koja se može boriti

Isto tako, navijači Bijelih imaju razloga za optimizam jer Hajduk konačno igra nogomet ugodan oku i razvijene automatizme. Nema više onog mučenja kao pod Gattusom, kada se znalo da ako Hajduk primi prvi pogodak da ta utakmica teško može otići u korist Splićana. Sinoć je momčad Gonzala Garcije imala 61% posjeda lopte, 15 udaraca prema golu i tri vratnice, što je osjetan napredak u odnosu na Gattusov period. Od prve utakmice u Azerbajdžanu do utakmice s Rijekom vidljiv je ogroman napredak u igri, a momčad zasigurno može još bolje izgledati, pogotovo kada se u obzir uzme konačni dolazak “šestice”.

Hugo Guillamon trebao bi riješiti Hajdukove probleme u branjenju tranzicije i pokrivanju međuprostora, a uz to Adrion Pajaziti prešao bi na ulogu “osmice”. To je pozicija koju mu zasigurno više odgovara i mogao bi biti puno slobodniji u igri prema naprijed. Uostalom, sinoć je Albanac u dva navrata tresao okvir gol, a nije igrao na svojoj prirodnoj poziciji. U slučaju da Guillamon zauzme poziciju zadnjeg veznog, Filip Krovinović vrlo vjerojatno će završiti na klupi. Ta odluka bila bi jedini logičan slijed događaja jer tu je i već spomenuti Pukštas, a on jednostavno mora igrati ove sezone kao projekt kluba.

Niko Sigur, pak, je u nezavidnoj situaciji jer trenutačno je na poziciji desnog beka ispred njega (opravdano) Fran Karačić, a u veznom redu se također nije uspio izboriti ispred Krovinovića i Pajazitija, a sada je tu i već spomenuti Guillamon. Ovaj prijelazni rok bio je dobra prilika za njegovu prodaju, no čini se da od toga neće biti ništa. Svakako će biti zanimljivo pratiti koliko će ga i na kojoj poziciji Garcia koristiti ove polusezone.

Tijekom reprezentativne pauze Garciji će nedostajati nekoliko igrača, no s onima koji ostanu u Splitu španjolski strateg pripremat će se za nastavak prvenstva. Hajduk u sljedećem kolu čeka teško gostovanje u Varaždinu, kod momčadi koja se pokazala kao itekako opasna, pogotovo u susretu s Dinamom. Splićani ove sezone nisu imali bajne rezultate u gostima, doduše mali je uzorak, ali veseli pobjeda na uvijek teškom gostovanju protiv Osijeka na Opus Areni. Uz dolazak dvojice Španjolaca Guillamona i Edgara Gonzaleza, povratak Ante Rebića te dva tjedna dodatnog uigravanja, Hajduk će krenuti u nastavak prvenstva s ciljem da u stopu “zadirkiva” Dinamo koji je apsolutni favorit za naslov prvaka.