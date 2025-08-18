SKener: Šibenik traži ponovno uskrnuće, samo da ne završe kao Zadar

Podijeli :

U kolovozu prošle godine, nekako u isto ovo vrijeme oko blagdana Velike Gospe nogometaši Šibenika poslije 2 odigrana kola SHNL-a dijelili su prvo mjesto na ljestvici s Dinamom! S osvojenih 6 bodova iz uvodna dva kola momčad Marija Carevića brzo je postala hit lige, slavlje na Opus Areni, potom pobjeda nad Slaven Belupom pred rasprodanim Šubićevcom razgalilo je srca Funcuta i svih šibenskih navijača.

Na njihovu žalost to čudo brzo se počelo pretvarati u nešto sasvim drugačijeg predznaka. A kulminiralo je ispadanjem u niži rang, potom i sunovratom u četvrti razred domaćeg nogometa. Nepopravljivi optimisti bi rekli – barem nismo bankrotirali!

Danas, 12 mjeseci poslije, u Krešimirovom gradu koji se temperaturama približio Abu Dhabiju ili Kuvajtu, koji oplakuje glazbenu divu i šibensku nevistu Gabi Novak, i koji je uzaludno čekao najavljeni dolazak holliwoodskih velikana Billa Murraya i Richarda Gerea na filmski festival, i dalje se igra nogomet. Doduše za balunom više ne trču Iker Pozo, Santini, Božić…na kontra strani nisu Dinamo, Hajduk i ostali klubovi HNL-a.

Sada su u narančastom dresu neki novi igrači, Đurak, Jazvić, Osmanković, Sekulić… koji nisu baš anonimci, potom talentirana šibenska dica poput Berića, Družijanića i još neki za koje će se nadamo se još čuti. A protivnici su Vodice, Zagora, Sloga iz Mravinaca, Kamen Ivanbegovina…I Zadar koji će po mnogima biti najveći suparnik Šibenčanima za prvo mjesto.

A baš taj Zadar, nekadašnji rival iz HR elite se već 4 godine bezuspješno pokušava vratiti u vrh domaćeg nogometa iz ovog okružja. Da možda sličan scenarij i težak put do novog uskrsnuća čeka i Narančaste pokazale su pripremne utakmice u kojima je momčad trenera Oršulića izgubila 4 ogleda;Hrvace, Zagora, Vodice, Sloga, a pobijedila tek županijskog ligaša Došk-a jedva 1-0!

“Kako smo mogli izgubiti od Hrvaca”, upitao je jedan, očito neupućeni domaći fan. “Pa, Hrvace su dva ranga iznad Šibenika”, odgovorili su tom neupućenom navijaču. I, baš ta činjenica da je dojučerašnji prvoligaš, dvostruki finalist Kupa, koji je 22 sezone igrao u HNL-u, pobjeđivao u Europi sada četvrtoligaš, mnogima još nije doprla do svijesti.

I, surove realnosti koja je trenutno takva kakva jest. Ali, da izbacivanjem kluba koji su neki doživjeli i kao iživljavanje HNS-a u četvrti razred nogomet nije posve sahranjen u Šibeniku svjedočili su gledatelji na nedavnoj prijateljskoj utakmici s Vodicama. U subotnjem ljetnom poslijepodnevu, na +35, bez daška vjetra taj lokalni “derbi” došlo je pratiti 300-400 ljudi.

Istina, neki su vjerojatno i zažalili zbog toga jer su umjesto kupanja na nekoj od šibenskih plaža i lješkarenja u debeloj hladovini uz more, gledali kako Vodice slave 2-1, i što je još gore, malo toga su vidjeli od Šibenika, koji je sam sebe proglasio favoritom broj 1 za prvo mjesto, a takvog ga vide i mnogi drugi u tom društvu. I, imaju dobar razlog za to jer novi sportski direktor Stipe Bačelić-Grgić je oformio za ovaj rang više nego konkurentnu momčad, s igračima koji imaju i prvoligaškog iskustva, međunarodnog, plus skupina domaćih klinaca.

Kako doznajemo treninzi su prvoligaški, nerijetko i dva puta dnevno, proračun koji je gazda Željko Karajica predvidio za 3.HNL je sasvim dostatan da se isprate te ambicije. Klub pokušava i marketing akcijama pratiti prvoligaški ritam, promovirani su novi dresovi, vraćen je negdašnji plavi grb, na društvenim mrežama se prati dnevni ritam kluba…

“Mene osobno ne zabrinjavaju ovi porazi u prijateljskim utakmicama, protiv Vodica nisu igrali zbog ozljeda Osmanković, Đeveljekaj, Sekulić, Jazvić, trebali smo u prvih 45 minuta zaključiti utakmicu a umjesto toga smo izgubili. Kada se ekipiramo bit ćemo puno bolji, i ne sumnjam da ćemo do početka prvenstva biti top. Međutim, neki igrači se moraju trgnuti, borba za dresove je u jeku, i morat će se itekako upregnuti ako misle i dalje biti dio Šibenika. Možda nekima nije još jasno gdje su došli, i neću se libiti pokazati vrata onima koji to ne shvate”, malo je podigao glas šibenski SD, najavljujući zaoštravanje borbe za dresove od broja 1 – 11!

Kako doznajemo i dalje su u opciji mogući angažmani domaćih etabliranih nogometaša koji još nisu pronašli klubove ovog ljeta, a podsjećamo to su Roca, Petković i Jakoliš!

Dodajmo kako bi se prazna Šibenikova blagajna koja je izbacivanjem u 4.rang ostala bez sredstava od lukrativnih ugovora o tv pravima, bez sredstava solidarnosti od Dinama iz blagajne Uefa ipak mogla malo popuniti. Nešto eura “kapnut” će od transfera Duje Ćalete-Cara u Real Sociedad, Marka Bulata u Rakow, Morrisona u MLS, Kulušića u Dinamo, Viktora Damjanića u Belgiju. Nekoliko stotina tisuća eura je u pitanju, nešto je već sjelo od transfera spomenutih prošlogodišnjih igrača.

Ta sredstva trebala bi biti ubrizgana u proračun kluba, dio za dugove koji su ostali bez obzira na propadanje kluba tako nisko. Ukratko, Šibenik je vraćen gotovo na nultu poziciju, kada je prije više od 10 godina doživio sličan scenarij trebalo mu je 7 godina da se iz ondašnje 3.lige vrati u HNL. Koliko će mi trebati sada, i hoće li ovaj klub, u izvornom obliku uopće to i dosegnuti teško je odgonetnuti. Teško pitanje vjerojatno i za Babu Vangu…