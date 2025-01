SKener: Šego će srušiti stigmu o povratnicima, Francuzu vrijeme teče

Podijeli :

Pripreme su u sunčanom Alicanteu Bijeli odradili u prvoj brzini, baš kao što do sada svoj posao u Hajduku radi sportski direktor, Francois Vitali. Novca u Hajduku nema niti će ga biti do kraja sezone, ali postavlja se pitanje po kojim je kriterijima i zašto otpušten Nikola Kalinić te što točno radi Francuz? Šego će biti pojačanje i borit će se protiv popularne stigme o povratnicima u Hajduk.

Hajduk će „proljetni“ dio sezone dočekati kao bolja i jača momčad nego što je to bio na jesen. Iako je zasada došao samo Michele Šego, a otišla su ili otpisana čak četvorica, Bijeli su ipak dobili figuru koja će djelomično pomoći u otklanjanju napadačkih problema.

Šego je predstavljen i spremno će dočekati Slaven za devet dana, a navijači se nadaju da ista sudbina očekuje i još jednog povratnika, Jana Mlakara. Njih dvojica trebali bi Hajduku riješiti određene napadačke poteškoće, Mlakar prvenstveno kao opcija više (vjerojatno s klupe) za poziciju krila i napadača, a Šego kao sigurni starter na lijevom krilu.

Što se tiče rubrike odlasci, tu je situacija jasna. Ugovori su raskinuti s Fahdom Moufijem i Leonom Dajakuom te su oni već pronašli nove angažmane. Yassine Benrahou je i dalje u klubu, ali je definitivno otpisan, dok je odlazak izgledan za nesuđenu Livajinu zamjenu, Matu Antunovića.

Situacija je u Hajduku glede financija relativno jasna, novca trenutno nema i neće ga biti dok ne stigne zadovoljavajuća ponuda za nekog od igrača u izlogu (Pukštas, Sigur, Durdov, Prpić). Ipak, Hajduk se nakon lošeg starta sezone relativno neočekivano našao u novoj borbi za naslov prvaka pa se nikoga pod svaku cijenu neće prodavati. Čak je izgledno da do kraja prijelaznog roka nitko od navedenih neće napustiti klub.

Je li Šego isplativa kupovina?

Kada analiziramo Šegin transfer u kontekstu Hajdukovih financija, on je jako skup i relativno rizičan. Hajduk nije kako se u medijima piše platio za njega samo 600 tisuća eura, već se odrekao i buduće zarade od 40% koliko bi dobio da je Varaždin Šegu prodao negdje u inozemstvo. Tako da je cijena tog transfera u realnim brojkama ipak barem duplo viša od navedene.

S obzirom da je Gennaro Gattuso u prvom dijelu sezone na krilnim pozicijama koristio nestvarnih 11 različitih igrača, jasno je da je upravo ta pozicija jedan od najvećih problema Hajduka. Napadačka sterilnost, manjak driblinga i okomitosti te spora tranzicija samo su neke od karakteristika dosadašnjih nastupa hajdukovaca na krilu. Ogroman nedostatak produkcije s krila primorao je Vitalija da napravi prvi, a zasad i jedini posao u svom mandatu.

Sve su to razlozi zašto je kupovina Michelea Šege na prvu logična i potpuno opravdana. Teško su Bijeli u domaćoj ligi trenutno mogli naći bolju opciju, pogotovo jer se radi o pravom hajdukovcu koji je nerijetko gost poljudskih tribina. A kratkoročne „all-in“ opcije poput posudbe Brekala od prošle godine trenutno očito nisu opcije.

Šego je krilo koje je Hajduk doveo da mu riješi i kratkoročne, a vjerojatno i dugoročne probleme na krilu. Kratkoročno da pomogne u velikoj bitci za naslov prvaka, a dugoročnije kao igrač u solidnim nogometnim godinama koji može dati solidne barem tri ili četiri sezone kao sigurna opcija na krilu. Isto tako plus je u tom kontekstu i to što Šego nije ekstra-klasa te se Hajduk ne mora bojati da će ga izgubiti u nekom transferu idućih godina.

Bojazan oko Šege ipak postoji jer je uzorak povratnika ili potencijalnih povratnika posljednjih godina velik, a oni se i nisu pokazali u nekom najsjajnijem svjetlu. Jakoliš, Sahiti, Dolček, Kalik, Teklić i Šego igrači su kojih se Hajduk olako riješio pa ih je navijački puk vrlo brzo zazivao natrag. Ti povratci bi onda uglavnom pokazali da se radilo o promašaju i da se u Hajduku ne može igrati jednako uspješno i opušteno kao recimo u Gorici i Šibeniku.

Svi ti strahovi vrijede i za prvo hajdukovo pojačanje u 2025. godini. Osim toga on je u 18 utakmica u SHNL-u ipak zabio „samo“ četiri pogotka uz tek tri asistencije. Gledajući samo brojke, to je ipak dosta skroman učinak, nikako dominantan, pogotovo jer se radilo o inferiornoj ekipi. Slaba je garancija da će Šego svoje igre prenijeti na Hajduk gdje je pritisak 100 puta veći, a broj lopti prema njemu znatno manji.

Što Šego donosi Hajduku?

Jedna je stvar ipak sigurna, Michele Šego je igrač koji je posljednjih godina jako napredovao i Hajduku je sada itekako potreban. Bio je jedan od najboljih igrača SHNL-a na jesen, a njegove ključne karakteristike Hajduku mogu donijeti mnogo.

Igrač je s najviše driblinga u ligi iza Marca Pašalića te je od ofenzivnih igrača dobio uvjerljivo najviše duela nakon Ivana Santinija. Najbitnije za Hajduk je činjenica da je Šego postao igrač itekako opasan po gol i koji je izrazito jak u tranziciji, sve ono što do sada nisu dobili od Biuka, Dajakua, Durdova i drugih.

Šego je okomit i direktan, odlično osvaja prostor s loptom u nogama, a i donošenje odluka mu nije na lošoj razini kao recimo Stipi Biuku. Šego je osim toga i znatno povećao svoj volumen udaraca, a sakupio je solidan uzorak baš lijepih pogodaka. Problem sa Šegom može biti taj što sigurno neće dobiti jednak volumen lopti u prostor kao u Varaždinu te činjenica da Gattuso igra ipak znatno drugačije. Šego usto zasigurno neće biti prva opcija kao što je to donedavno bio u Baroknom gradu, ta čast je ipak osigurana za najboljeg igrača lige, Marka Livaju.

Šego je bez ikakvog razmišljanja trenutno najbolje krilo koje Hajduk ima i samim time je klub napravio pozitivnu odluku dovevši ga. Je li cijena prevelika i hoće li on izgorjeti u pritisku kao i neki drugi povratnici, ostaje za vidjeti.

Što donosi Mlakar?

Bijeli su kako stvari sada stoje blizu tome da vrate i Jana Mlakara. Slovenski reprezentativac igrač je koji će se treneru Gattusu svakako svidjeti. Nije igrač razlike niti klasni strijelac pa ni asistent, ali Mlakar je igrač koji može u visokom volumenu istrčati sprinteve i napadač koji dobro razumije prostor te može biti opasan iz drugog plana.

On bi prije svega Gattusu trebao služiti kao rezervna opcija na dvije deficitarne pozicije, a to su krilo i ta već opjevana Livajina zamjena, odnosno napadač. Ako Hajduk planira biti prvak, svima je jasno da Aleksandar Trajkovski više ne smije dobiti niti jednu jedinu minutu te bi sve te njegove minute trebao preuzeti Kekov miljenik, Mlakar.

Kada već pričamo o krilima, Biuk i Bamba sada moraju pokazati da mogu bolje, Gattuso im je više puta dao do znanja da će dobiti priliku. Durdov je talentiran, ali i vjerojatno premlad za ozbiljnu borbu do zadnjeg kola pa bi on drugi dio sezone mogao preseliti na klupu, pogotovo ako Mlakar definitivno dođe.

Prijelazni rok u Hrvatskoj traje još relativno dugo, ali teško je da ćemo vidjeti još novopridošlica u Splitu. Postoji nadanje da će Sigur konačno postati sigurna i jedina opcija na desnom boku, a veseli i povratak u pravi ritam treninga i utakmica trenutno jedinog pravog zadnjeg veznog, Mihaela Žapera. Hajduk će u proljetni dio sezone ući kao barem malo jača momčad nego što je bio jesenas, ali veliko je pitanje hoće li to biti dovoljno protiv Dinama koji će ispasti iz Lige prvaka i kojem će se vratiti svi najbolji.

Što radi sportski direktor Hajduka?

Za kraj ostaje i ono vječno pitanje skautske službe i sportskog direktora kluba. Zašto su opcije za dolazak u Hajduk isključivo povratnici u klub te nekakvi provjereni HNL igrači (Selahi) te zašto se ne može pokušati s nekim „no name“ igračem iz na primjer Francuske ili Italije koji bi se mogao pokazati kao pogodak.

Pitanje je i zašto je točno Nikola Kalinić dobio otkaz? Doveo je Gattusa i Rakitića, a problem je navodno bio taj što nije nikoga uspio prodati. Francois Vitali je tu već sada više od tri mjeseca, a nikakav igrač s „njegovog tržišta“ nije stigao te se čini da će i on ostati poprilično neuspješan kada se radi o rubrici zadovoljavajuća i skupa prodaja… Je li se uprava prelako i prerano riješila legende kluba? Koliko dugo čekati Vitalija?

Hajduk nakon slabašnih izdanja na pripremama, 26. siječnja dočekuje Slaven na Poljudu, a tjedan kasnije gostuje u Puli. Razlika pred Dinamom je samo sedam bodova pa je sada Bijelima svaka utakmica svojevrsno finale sezone.

Idealni Hajduk za proljeće (ako su svi na 100%)