SKener: Nije aprilili, ovo što se događa u Šibeniku je žalosna istina koja zaboli

Prvi travnja, ili kako smo ga nekada zvali prvi aprila uvijek nam medijski servira neku senzaciju, bez obzira bila riječ o nekoj pozitivi, ili pak crnilu.

Mnogi na prvu „pop…e“ ili nasjednu na te fore, ali većina ljudi i ne baš. Ni ovaj 1.4.2025. godine nije bila iznimka, pa smo tako na naslovnicama portala mogli pročitati vijest da se snima film o Franji Tuđmanu, kojega bi u tom uratku trebao odglumiti ni više, ni manje nego legendarni nobelovac Morgan Freeman! Ili da će čuveni Rolling Stonesi svirati kao predgrupa Thompsonu na Hipodromu! Što je za razliku od prvog „lažnjaka“ naravno bila puno luđa fora, koju bi baš teško mogao netko progutati…

Među svim tim lažnjacima osvanula je i informacija o štrajku nogometaša Šibenika zbog kašnjenja plaća. Istoga dana, tog 1. travnja štrajkali su, i to baš u Dalmaciji i prosvjetni djelatnici, što je ranije već bilo najavljivano. Za nas koji smo bolje upoznati sa stanjem u HNK Šibenik ta obavljena vijest nije bila nikakvo iznenađenje, još manje da bi pomislili da se neki urednik zaigrao na taj datum. No, neke kolege iz drugih gradova su pomislili baš to, da se radi o prvotravanjskoj šali.

“Ne, nije šala, to je istina”, uzvratili smo tim „neinformiranim“ kolegama. Žalosna istina, koja svakog navijača kluba sa Šubićevca, ali i poštenog nogometnog zaljubljenika zaboli.

Pretvorbom kluba i privatizacijom mnogi su naivno, uključujući i autora ovih redaka, pomislili da se ovakve stvari, koje su nekad bile normalna stvar na Šubićevcu više neće događati. Sada se zna koji gazda, tko plaća, taj i odlučuje, Šibenik će konačno postati stabilan, i od nekog svojevrsnog ružnog pačeta HNL-a postati lijepi labud, dovoditi klasna pojačanja, boriti se za europske nastupe, biti privlačan mamac za mnoge igrače…Značajno podignuti razinu kvalitete infrastrukture, možda sagraditi novi stadion, neku šibensku Bombonieru dostojnu kluba koji baštini gotovo stoljetnu tradiciju.

Kluba koji je dao 11 reprezentativaca…Koja zabluda, umjesto svega toga zadnjih tjedana iz kluba dolaze vijesti o isključenju struje i vode, internet veze, tjeranju članova stožera iz stanova zbog neplaćenih stanarina, upadu provalnika u klupske svlačionice, za koje se poslije uspostavilo da su zaposlenici kluba…Da bi sada sve kulminiralo ovim štrajkom.

Prije 15-16 godina slična se situacija dogodila na Šubićevcu, momčad koju je s klupe vodio trener Branko Karačić odbila je putovati u Karlovac na prvenstvenu utakmicu, ali nakon nekakvih nagovaranja, momčad se na dan utakmice zaputila u grad na 4 rijeke. Pobijedila tada dobrog domaćeg prvoligaša, i tom pobjedom izborila povijesni nastup u Europi! Ademi, Zec, Alispahić…samo su neki od tadašnjih igrača Šibenika koji su 2010. igrali i svoje prvo finale Kupa protiv Hajduka. U sezoni 2011/12. prvotimci su odbili nastupiti pa je zaigrala momčad skrojena od juniora i ponekog seniora, koja je pružila jak otpor Hajduku na Šubićevcu. Momčad Šibenika vodio je Goran Tomić, a te godine klub je po drugi put ispao iz elite, a vrlo brzo nakon toga izbačen i u 3.HNL-jug, u kojoj se koprcao dvije godine. Navijači se boje da se sličan scenarij ne ponovi i sada…

Prije početka jedne prvenstvene utakmice svih 11 igrača Šibenika, ali i Karlovca nakon prvog sučevog zvižduka sjelo je na travnjak meditirajući 2 minute, želeći poslati javnosti vapaj na teško financijsko stanje kluba. Bila su to uistinu teška vremena, ali bilo je i težih, tamo krajem 90-ih, početkom 2000. kada je klub dugovao igračima i po šest i više plaća. Iz toga vremena još se uvijek prepričava anegdota kada je jedan tadašnji istaknuti prvotimac Šibenika u srpnju došao u ured direktora kluba odjeven u zimsku jaknu, s kapom, šalom, rukavicama…Na opće zaprepaštenje direktora koji ga je upitao “što izvodiš, što si se tako obukao, od igrača je dobio odgovor“: “Direktore, pa došao sam po plaću za siječanj!”

Eto, tako je bilo nekad, ali ni sada s privatnim vlasnicima, gotovo dva desetljeća poslije neke ključne stvari se u nogometnom klubu sa Šubićevca nisu promijenile. Iako je klub u četiri godine promijenio već trojicu vlasnika. I ni s kim se baš nije usrećio, ali nakon Kolumbijaca se govorilo da gore ne može, pa se to govorilo i nakon sljedećih vlasnika, a sada…Može li gore od ovoga, pitaju se svi.

Problem je što se iz kluba nitko na ovu posljednju dramatičnu situaciju ne oglašava. Nakon što je nogometni sindikat HUNS prije otprilike dva mjeseca izvijestio javnost priopćenjem u kojem je upozorio na neprihvatljivost činjenice da se u 2025.godini u prvom rangu HR nogometa kasni sa primanjima, isključuje voda, tjera iz stanova, klub se oglasio jednim dosta nesuvislim priopćenjem, u kojem nije demantirao napise o kašnjenju plaća nego je istakao kako se radi o “smišljenom napadu na klub, i pomno izabranom tajmingu kada se klub bori za ostanak u ligi“!

Funcuti su bijesni, ali za razliku od nekoć kada su mogli doći u klub, i verbalno napasti tadašnje čelnike kluba, sada u klubu mogu zateći samo zabrinute uposlenike kluba, koji također poput igrača čekaju svoja primanja koja i njima kasne po 2-3 mjeseca, jer odgovornih koji su sve ovo skuhali nema. Ili su daleko kako predsjednik i vlasnik Željko Karajica, žive izvan Hrvatske, ili su se uljudno ispričali da nisu „unutra toliko“ kao direktorica Buljubašić, koja se nedavno porodila i nalazi se na porodiljskom dopustu. Nema niti nekog priopćenja…Valjda više nemaju što reći, da ne kažemo neku težu riječ.

Gazda kluba igračima je obećao isplatiti dvije plaće, za siječanj i veljaču, a kako se to do 31. ožujka nije dogodilo igrači su stupili u štrajk. I kako doznajemo, neće nastaviti s radom sve dok im se na njihovim računima ne ukažu te dvije plaće. No, to je kap u moru, jer klupski račun je u blokadi mjesec dana, s nekoliko ovrha, arbitražnih sporova, kostura iz ormara ima koliko hoćeš. Navodno 380 tisuća eura, ali za podmiriti sve trebalo bi i preko milijun eura! Momčad i klub se nalaze u grčevitoj borbi za ostanak, u tijeku je i postupak licenciranja…U nedjelju je važan suseret s Osijekom, a igrači su u štrajku. Razne informacije kolaju eterom, od onih kako je gazda izmislio 1,5 milijun eura i samo što nije to podijelio, pa do onih puno crnjih prognoza, koje iz ove perspektive se doimaju realnijim, da će se Šibenik iz cijele ove priče teško izvući. A, u cijeloj priči najviše će profitirati u HNK Gorici. Njima je najvažnije da u borbi za ostanak u dvoje za suparnika imaju – Šibenčane. Nisu trebali na zimu trošiti stotine tisuća eura na 11 pojačanja, kada glavni rival sam sebi puca u nogu.

I, da, do trenutka pisanja ovog teksta u srijedu oko 14 sati, novosti sa Šubićevca nije bilo. Odnosno onih da je stigla lova iz Austrije, Njemačke, odakle već ne. Ako i stigne ta vijest nakon svih ovih događanja mnogi će pomisliti da je to neka iz serije „aprilili“ šala.