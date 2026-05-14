Skener: Mišić je lekcija, zar se to mora dogoditi Belji i Stojkoviću?

Podijeli :

CROPIX Marin Franov via Guliver

Beljo i Stojković danas stoje na sličnoj raskrsnici. Još nisu etablirana reprezentativna imena, ali nije pitanje jesu li već gotovi proizvodi. To je kristalno jasno. Ako je Mišić lekcija o tome kako se kvaliteta može predugo držati po strani, onda Beljo i Stojković moraju biti dokaz da je Hrvatska nešto naučila

Nogometaši Dinama sezonu je završio onako kako u Maksimiru najviše vole – trofejno. Naslov prvaka i osvajanje Kupa nisu samo potvrda rezultatske dominacije, nego i simbol stabilizacije nakon razdoblja u kojem je klub prečesto djelovao kao prostor unutarnjih borbi, improvizacije i nesigurnosti. Beljo, Stojković, Mišić, ali i Zajc, McKenna, Hoxha, Bakrar te ostatak momčadi, predvođeni Mariom Kovačevićem, pokazali su da potpuno nova momčad može u jednoj sezoni postati zalog za ozbiljniji Dinamo u budućnosti. U tom smislu, Zvonimir Boban zaslužuje čestitke. Složiti novu konstrukciju i odmah je pretvoriti u dvostrukog osvajača trofeja nije mala stvar. No upravo Dinamova sezona otvara i širu temu, onu reprezentativnu.

Hrvatska nogometna reprezentacija i njen izbornik Zlatko Dalić godinama je živjela u luksuzu kakav imaju samo najveće nogometne nacije. Dok su drugi panično tražili organizatore igre, mi smo imali Modrića, Brozovića i Kovačića. Dok su drugi gradili identitet, Hrvatska je već imala prepoznatljiv rukopis: kontrola lopte, tehnička superiornost u vezi i natjecateljski karakter koji je često nadoknađivao i objektivne limite kadra.

Ali svaka era, koliko god bila velika, ima svoj prirodni kraj. Problem nije u tome što dolazi smjena generacija – to je neizbježno. Problem nastaje kada reprezentacija predugo živi od stare sigurnosti i prekasno otvara prostor novima. U tom kontekstu, Dion Drena Beljo i Luka Stojković nisu samo opcije, nego logičan potez.

Beljo je profil napadača kakav Hrvatskoj realno treba više nego što se možda želi priznati. Hrvatska često dominira posjedom, ali protiv zatvorenih obrana i fizički snažnih reprezentacija nerijetko ostaje bez okomitosti i dubine. Beljo nudi upravo to – snagu, direktnost i osjećaj za prostor iza zadnje linije. Nije riječ samo o klasičnom centarforu, nego o napadaču koji može napasti prostor, igrati leđima, dobiti duel i istovremeno biti konkretan u završnici. Na turnirima poput Svjetskog prvenstva nema puno vremena za “ulazak u formu”. Potrebni su igrači koji mogu promijeniti ritam utakmice u 20 minuta s klupe jednako kao i oni koji mogu početi susret. Beljo je upravo taj profil: drukčiji od postojećih opcija i zato vrijedan.

Stojković je možda još zanimljivija priča. Hrvatska nakon Modrićeve generacije ne smije izgubiti ono po čemu je desetljećima bila posebna – inteligenciju u sredini terena. Tehnički kvalitetnih igrača uvijek će biti, ali igrača koji razumiju kada ubrzati, kada smiriti i kako preživjeti presing bez panike nema mnogo. Stojković djeluje kao igrač koji prirodno pripada toj školi. Ako Hrvatska želi ostati ozbiljna reprezentacija i nakon završetka ere najvećih, ovakvi igrači ne smiju čekati “neko bolje vrijeme”. Najbolje vrijeme je sada, dok uz sebe još imaju starije igrače od kojih mogu učiti.

A onda dolazimo do možda najzanimljivijeg pitanja – jesmo li propustili Josipa Mišića?

Mišić je godinama bio najpodcjenjeniji hrvatski veznjak. U Dinamu je postao sinonim za kontrolu igre, pozicioniranje i mirnoću pod pritiskom. Nije bio glamurozan profil koji osvaja naslovnice, ali upravo su takvi igrači često neprocjenjivi u reprezentacijskom nogometu. Dok se hrvatska javnost bavila atraktivnijim profilima, Mišić je radio ono što rade ozbiljni veznjaci – držao ritam momčadi. Bio je produžena ruka trenera na terenu, igrač koji omogućava drugima da izgledaju bolje. Možda nikada nije imao eksplozivnost ili marketinšku privlačnost nekih drugih imena, ali nogomet nije modna pista. Posebno reprezentacijski. Na velikim turnirima često pobjeđuju igrači koji razumiju prostor, disciplinu i tempo, a upravo je to Mišićeva zona komfora.

Možda je Hrvatska u njemu prekasno prepoznala ili nikada nije do kraja valorizirala ono što je imao za ponuditi. U drugačijem trenutku, bez tako bogate konkurencije u veznom redu, vjerojatno bi bio standardan reprezentativac. I upravo zato slučaj Mišić mora biti pouka. Reprezentacija ne smije uvijek čekati da igrača potvrdi inozemstvo, velika liga ili opći konsenzus. Ponekad je dovoljno gledati što igrač kontinuirano radi na terenu.

Beljo i Stojković danas stoje na sličnoj raskrsnici. Još nisu etablirana reprezentativna imena, ali nije pitanje jesu li već gotovi proizvodi. To je kristalno jasno. Pitanje je vidi li reprezentacija na vrijeme ono što bi moglo postati njezina budućnost. Ako je Mišić lekcija o tome kako se kvaliteta može predugo držati po strani, onda Beljo i Stojković moraju biti dokaz da je Hrvatska nešto naučila.

Velike reprezentacije ne čekaju da budućnost sama pokuca na vrata. One joj vrata otvaraju na vrijeme.