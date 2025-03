SKener: Ima li spasa za Dinamo?

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru. Prije nego što se odigra tu su uvijek neke velike najave, ali nerijetko završi sve samo ne spektaklom na terenu.

I ovog puta možemo reći da je bilo tako. Doduše, bio je ovo bolji derbi od nekoliko onih unatrag, i barem se prekinula ta tradicija da se ne zabije više od jednog gola, pala su čak i četiri.

Prije utakmice sa kolegom iz Španjolske pričala sam o očekivanjima od najvećeg hrvatskog derbija. Rekla sam mu da očekujem bolji nogomet u derbiju nego što je bio u prethodnim i da se samo nadam da neće opet biti kao da ‘smo u ratu‘, misleći na bakljadu Torcide koja se također dogodila i prošle godine na istom ovom Maksimiru nakon gola Livaje. Ali, nisu me razveselili… Ponovno su se čuli topovski udari, dobili smo čak i vatromet (?!), a neugodno i ružno bilo je gledati baklje koje su doletjele sa Sjevera i Juga tik do Nevistića i Lučića. Sve stoji, to je derbi, ali može li tu doći do barem neke male promjene, jer očito netko nije radio svoj posao pošto su ‘fantomi pirotehnike’ uspjeli odraditi ono što su naumili?!

Onaj tko je radio svoj posao i to jako korektno je glavni sudac utakmice Mateo Erceg. Jedino veće što je predvidio je crveni Galešiću, ali bila je tu dobra intervencija VAR sobe na čelu sa također mladim sucem Patrikom Kolarićem.

Najbolji na terenu kod Dinama bio je zasigurno Martin Baturina, autor sjajne golčine i izvanredan talent koji će se vjerujem godinama još razvijati i nadograđivati. Svojom borbenošću, požrtvovnošću i trkom po cijelom terenu oduševio je i Luka Stojković. ‘Iz aviona’ se vidi koliko tom dečku znači nogomet, svaki osvojeni duel, gol i pobjeda. S druge strane – ne treba trošiti puno riječi o dokazanom majstoru Hajduka Marku Livaji koji je bio opet raspoložen.

A Dinamo… Pa Dinamo je u dvije uzastopne HNL utakmice zaradio tri crvena kartona! Prvo je Kanga ‘ostavio na cjedilu’ momčad protiv Rijeke i na kraju su doživjeli težak poraz, a sada i Ristovski s dva žuta u samo šest minuta i Galešić zbog spomenutog prekršaja na samom kraju utakmice na golmanu Hajduka, Ivanu Lučiću.

Trenera Dinama Fabija Cannavara nakon utakmice smo pitali je li ljut na ove momke zbog ovakvih grešaka.

“Ne, svi griješe, ne možemo nešto predbacivati Stefanu Ristovskom na ta dva žuta kartona kao ni Wilfriedu Kangi za prethodnu utakmicu. Iskusniji bi igrači možda trebali biti oprezniji. Ali to je moja pogreška. Imao je jedan žuti, a ja sam predugo čekao na zamjenu. To je moja pogreška, nije Stefanova”, odgovorio je Cannavaro.

A koje su to još greške trenera Dinama koji je na klupi dva mjeseca? Sudeći po tome kako mu igra momčad i kakav je pogled na tablicu, ima ih… Sam često na konferenciji za medije kaže kako ‘moraju puno toga popraviti’ i da ‘moraju još puno raditi’. Da, moraju, jer radi se o momčadi koja je 25 puta u svojoj povijesti bila prvak Hrvatske. Za tu titulu natječe se i ove sezone. Ali, čini se da je sve dalje i dalje…

U Zagrebu je nakon podjele bodove s Bijelima još malo zahladilo, iako je bila sunčana nedjelja na Maksimiru, u zraku se osjetilo tih -7. I hoće li zbog ove sezone i tih minus sedam u Dinamu napokon netko reagirati? Ili će se kao i kod nekih drugih klubova oriti ona krilatica ‘iduća sezona je naša’? Puno je tu pitanja, a odgovore zna samo vladajuća struktura u Dinamu, na čelu sa Velimirom Zajecom. Dinamo je samo u ovoj sezoni promijenio tri trenera. I sam je Cannavaro, koji i sam luta i traži način na koji će njegova momčad proigrati, na press konferenciji istaknuo – koliko je pametno stalno mijenjati trenere?

“Ne možeš nakon dobre utakmice u Ligi prvaka doći kući pa reći “e, sad ću se mirno naspavati”. Ne ide to tako, uvijek je svaka sljedeća utakmica novo dokazivanje. Ali pitanje je koliko trenera želite promijeniti. Ne kažem to zato što sam ja sad ovdje. Ako u nešto vjeruješ, onda to i slijedi. Ma, ja mogu sutra ujutro otići kući, to nije problem. Ali nogomet je nadogradnja, a ako nemate dobre temelje, sve što postavite raspast će se. Čak i ako imate 19 naslova prvaka u 20 godina. Stvari se mijenjaju. Trebamo se poboljšati. Do svoje zadnje sekunde ovdje jedino što mogu jamčiti je naporan rad, a sam rezultat ovisi o mnogo faktora”, rekao je trener Dinama.

A hoće li Fabio kući sada ili nekad kasnije, i na Upravi Dinama je da se zapita… Možda zaslužuje još jednu priliku? Onu koju npr. Bjelica s također ozlijeđenim igračima nije dobio? Ili Jakirović? Ili će opet doći netko novi pa ćemo ubrzo opet sve ispočetka? E da, nismo zaboravili i da Dinamo već mjesec dana nema i sportskog direktora nakon odlaska onog koji je doveo Talijana na klupu. Kraj sezone se bliži, a Dinamu titula bježi… Ima li spasa za Dinamo?