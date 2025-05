SKener: Gattuso je Livaji ukrao titulu, Boban će slagati momčad za Ligu prvaka!

Podijeli :

HNK Hajduk

Vječni maksimirski pomoćnik Sandro Perković prevario je slavnog Talijana, promijenio formaciju i uvođenjem Petkovića dobio ključnu bitku.

Ovo je trebala biti oda – Marku Livaji! Primanje lopte, bacanje Stefana Ristovskog na pod, lagana egzekucija, sve je to bila demonstracija moći jednog ludo talentiranog člana “Prgave familije”. No, nažalost po navijače Hajduka, jedan veliki igrač je ponovno ostao samo pokisli mornar u poljudskom blatu.

Statistika je nedavno otkrila da bi Hajduk bez Marka Livaje bio deveta momčad lige. Tragično, ali ne predaleko od istine.. I zapravo je to najveći problem ljudi koji su ovih godina vodili – Hajduk! Dovodili i odvodili trenere, uglavnom sumnjive i problematične igrače i sportske direktore. Uvijek je tu stajao Marko Livaja, sjajni nogometaš, koji je pošteno nosio grb slavnog kluba, ali jednostavno oko sebe nije imao – saveznike.

Nemam nikakvu dvojbu, a pokazala je to i derbi utakmica u kojoj je Hajduk odigrao najbolje drugo poluvrijeme ove sezone da je Gennaro Gattuso trener koji voli puno pričati, zapravo još jedan od onih koji rade veliki promet, ali imaju malu zaradu. Jer Hajduk je protiv nominalno slabijih momčadi posljednjih mjesec dana izgledao kriminalno, a protiv Dinama je bio apsolutno ravnopravan. E, tu je problem u treneru, koji nije uspio dobiti sve one utakmice koje je morao po kvaliteti i rejtingu, što će reći da je krivo pripremao i vodio momčad. I njegova izjava nakon poraza protiv Istre je gotovo skandalozna:

“Dobro smo izgledali bez lopte”. Mislim da je dovoljna da mu se odmah čekira prvi let iz Resnika prema Italiji.

Dvadeset godina čežnje, patnje, nadanja i vjere Hajdukovog navijača da će osvojiti naslov prvaka u sezoni u kojoj su se sva vrata otvorila sada izgleda – utopijski. Dva boda manje od Dinama, Rijeka, koja kao za vraga najbolje igra na Poljudu, a Damir Mišković puno više šmeka plavo od bijelog je trenutna splitska realnost. I nekad se doista divim navijačima Majstora s mora jer nisu zaslužili da toliko pate. Ali, važnije od toga je da znaju adresu na kojoj mogu pronaći sva svoja pitanja.

“A što ako uspijemo”– sada je već antologijska rečenica koju su Arijan Ademi i Bruno Petković izrekli u trenutku kada je Fabbio Cannavaro napustio klub, a čekala se Bobanova inauguracija.

Tjedni su prolazili, Hajduk i Rijeka su otvarali Dinamu vrata da ih lovi, ulovi i barem na jednu noć prestigne. Rijeka ima utakmicu manje i mogućnost da pobjedom protiv Gorice ponovno bude broj 1. I matematički Rijeka ima sad sve u svojim rukama i jedina o svemu odlučuje. No, uz njih ću ipak staviti – ali. Nisu do kraja uvjerljivi, no u jednu sam stvar siguran. Na Poljudu će dati i posljednji atom snage. Jer Mišković ako mora izgubiti sve će učiniti da to bude – od Dinama.

Dinamovo prvo poluvrijeme na Poljudu je dalo naslutiti da je momčad spremna za borbu. No, jedan detalj, koji se dogodio u poluvremenu samo je potvrdio da Dinamo može napraviti i nešto više. Sandro Perković je odlučio promijeniti sustav u 3-5-2, u igru staviti Brunu Petkovića, koji je u tih poljudskih 45 minuta napravio više nego pola momčadi cijele sezone. Donio je onaj potreban gard, autoritet u igru, potpuno promijenio Modrih izgled i svih 10 igrača uz njega je odmah izgledalo bolje. Naravno, ono što je Livaja za Hajduk to je Petković za Dinamo. I naravno, bilo bi neprevedeno ne istaknuti činjenicu da je klub iz Maksimirske 128. kroz ovih nekoliko godina naučio igrati velike i važne da ne kažemo presudne utakmice. Vidjelo se to kroz brojne europske okršaje, a tu se stječe ta potrebna mentalna snaga. Jednostavno Dinamo je to gradio godinama.

Zasigurno nas očekuju još tri napeta završna kola, no usudio bih se prognozirati da će Zvonimir Boban slagati jedan novi Dinamo za pretkolo ili pretkola Lige prvaka. Iako je legendarni kapetan i novi Dinamov šef spreman krenuti od nule, što bi značilo i da nije prvak kako je izgledalo kada se predstavio novinarima, Dinamo ima najbolji raspored unatoč tome što može imati i bod manje. Siguran sam da Dinamo svoje šanse više neće prokockati, da će Boban ipak iz konfornije situacije krenuti u svoju novu zagrebačku avanturu.