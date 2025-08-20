SKener: Dinamovci, klub je vaš, čuvajte ga!

Podijeli :

Damir Krajač/CROPIX

Jednoglasnom odlukom Skupština je izglasala novi statut slavnog zagrebačkog kluba iz Maksimirske 128.

Na sjevernoj tribini gdje je buldog svih ovih 15 godina ‘lajao i režao’ protiv nepravde, stajao je jedan transparent na kojem je pisalo Novi Statut – novi stadion – za budućnost bez granica. Teška, gdjekad mučna i krvava borba za Dinamo njegovih navijača i članova definitivno je okončana 19. kolovoza 2025. godine. Izglasan je toliko željeni Statut po “Socios modelu – jedan član – jedan glas”, te od danas ne postoji niti jedna prepreka da se Dinamo izgradi na jedan demokratski, europski i potpuno transparentni klub.

Sedam članova – Ivica Cvitković, Zdravko Kačić, Stjepan Petrović, Karl-Heinz Truskaller, Tihomir Vukadin i Jure Zovko koje je predvodio dugovječni privjesak na Mamićevom ključu Mirko Barišić se predao, shvativši da svi duhovi nekih prošlih vremena više nemaju izgleda u Maksimirskoj 128 Dinamo je postao klub svojih prije svega članova, ali i navijača. I to je zapravo bio preduvjet da se stvori jedan novi, gospodski, pravedni Dinamo, kakvom su mu se s najdubljim poštovanjem obraćali svi njegovi suparnici u bivšoj državi. Mi metuzalemi koji pamtimo dugo sjećamo se da je Dinamo tada bio ‘trn u oku’ sefova u Kockici, bili su svi sretni kada je bio peti, ali klub koji je osvojio Kup Velesajamskih gradova je bio – gospodin u smokingu. A takvi ga u budućnosti vidi i trenutačni predsjednik Uprave, njegov karizmatični vođa Zvonimir Boban.

No, najprije najdublji naklon Velimiru Zajecu, koji je i sam rekao na povijesnoj Skupštini da nije mogao ostaviti ‘klince’ (čitaj Bad Blue Boyse) koji su sa svojim pametnim starijim kolegama, odreda ex Boysima uspjeli okončati višegodišnju tešku borbu protiv Mamića i sustava, odnosno tadašnjih vlada i vlasti. Prihvatio je svoje ime staviti na plavi štit i uz pomoć članova kluba napraviti prijenos vlasti. Iako vise nije u naponu snage, posebno ne za operativu, njegov je doprinos u ovom procesu nemjerljiv. I kada je uspio, postao predsjednik, zajedno s Manenicom je ustupio mjesto Zvonimiru Bobanu i na taj način zapravo završio svoju misiju. Po novom statutu Dinamovo med i mlijeko Zajec Zeko dobit će titulu počasnog predsjednika svog najdražeg kluba kojeg je 1982. godine vodio do mitske titule prvaka.

Zvonimir Boban postaje glavni čovjek kluba, bit će predsjednik, ukida se mjesto predsjednika Uprave. Dobit će ogromno povjerenje članova kluba, a na njemu je da u mandatu od pet godina ostvari sve one ciljeve koje će si sam postaviti, a koliko ga poznajem oni su samo najviši. Slagali se ili ne sa svim metodama i alatima koje je Boban koristio ovog ljeta, Dinamo je ekspresno izgradio novu momčad koja nakon tri kola ima devet bodova, pritom upisavši pobjede protiv prvaka Rijeke na Rujevici i na Opus Areni u Osijeku. Ima tu još nekih rupa, čekaju se još neki igrači da dođu u natjecateljski ritam, no sve zasad izgleda obećavajuće. Prvi Dinamov čovjek je po dolasku u Maksimirsku 128 imao svoje zamisli i postulate: očistiti Dinamo od svih duhova prošlosti, ponajprije vratiti Dinamo dinamovcima, urediti radnu zajednicu u koju se danas na posao dolazi s osmijehom, urediti omladinsku školu, te financijski jako paziti da poslovanje bude transparentno, precizno i posve u skladu sa svim zakonima ove države.

Pred kapetanom iz 1990. je nakon briljantne karijere pet ili deset najboljih godina za menadžeriranje. Koliko ga poznajem u Dinamu će opstati samo sposobni, vrijedni i ljudi odani grbu i klubu ali na pošten način. Znam da neće prihvatiti drugo mjesto, ali isto tako dobro znam da do prvog neće pokušati doći nečistim radnjama. Dinamovci, klub je vaš, čuvajte ga!