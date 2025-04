SKener: Boban u Dinamu? Ovaj se ‘zicer’ ne smije promašiti!

Podijeli :

Legendarni kapetan je bio u kontaktu s ljudima iz Dinama i prije 10. ožujka 2024. godine kada je Velimir Zajec izabran za predsjednika kluba iz Maksimirske 128. I javno je podržao njegov dolazak na čelno mjesto kluba.

Zvonimira Bobana poznajem trideset godina, njegov ritam i zapravo savršeno zaokružen put. Stoga sam zapravo ostalo pomalo zatečen njegovom reakcijom u mikrofon RTL-ovom uredniku Marku Vargeku.

“Sve mi je počelo u plavom, teklo u plavom, živi se u plavom. Moja zadnja nogometna seansa bi trebala završiti u plavom, odnosno u Dinamu. Nadam se da će tako i biti, ali vidjet ćemo kako će se stvari posložiti.”

U najavi priloga kolega Filip Brkić je rekao nešto što nismo čuli iz Bobanovih usta, ali očito je da su to naknadno komunicirali. Otprilike bi to izgledalo ovako: U Dinamo neću doći preko Zajecovih leđa.

“To su procesi. Ne može Dinamo uvijek biti perfektan, ne može samo pobjeđivati. Može se dogoditi lošija sezona, bitno je da imamo naš pravi, narodni, građanski, zagrebački Dinamo. Nažalost, ova godina nije dobra, sjedeća će vjerojatno biti bolja. No još je osam kola pred nama pa ćemo vidjeti što se može izvući”, rekao je Boban.

Velimir Zajec, uz Bobana najkarizmatičniji kapetan Dinama zakoračio je u “veteranske godine” i ako mene pitate ne bih niti jednog trenutka imao dilemu – izabrao bih ga za počasnog predsjednika. Energija, godine i jedna ozbiljno promašena sezona otkrit će da Zeko više nije spreman vući plavu lokomotivu. I sporni su ti odnosni Marka Manenice i Velimira Zajeca. Nije sporna demokratizacija Dinama, ali je sporan statut kluba. Previše je klupskih tijela, pa se tako ne zna točno tko je za što odgovoran. Dinamu izmiče naslov prvaka, no važnije od toga je konstatacija da su se međusobni odnosi unutar kluba oteti kontroli i da ova “postava u odijelima” ne može voditi Dinamo!

Nakon arhiviranja nogometne karijere, Zvonimir Boban je imao jasan i detaljan plan: na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je povijest na temu ‘Kršćanstvo u Rimskom Carstvu’. No, sve više ga je zanimala i književnost, koju konzumira svakodnevno i vrlo je posvećen svakodnevnoj edukaciji. Proporcionalno ulaganjem u vlastito znanje, Boban je, doduše vrlo rijetko istupao, ali kada bi to učinio bilo je to vrlo zanimljivo i znakovito. Hrvatski nogomet je u doba Mamića sporadično komentirao, no i otkrio nešto posve zanimljivo:

“Dođi u HNS, Dinamo, tebi su vrata svugdje otvorena”, rekao je Mamić Bobanu.

Tada mi je Boban između redaka rekao:

“Nisam naivan, da me Mamić provuče kroz blato. A imam još i nedovršenog posla”, (pritom je mislio na školovanje).

Dva puta je imao izlete u izdavaštvo, radio je u Sportskim novostima, pokušavajući tada dosta ‘žuti’ SN vratiti – sportu.

Okrenuo se potpuno nogometu, Fifa ga je odmah prigrlila, kada kod kuće nije bilo pogodnog tla. Nakon toga je otišao u Milan, s Paolom Maldinijem pokušao spašavati Milan kada mu je bilo teško. Nakon toga je pronašao je novi posao – otišao je u Uefu. No, kada je vidio što namjerava slovenski pravnik nije imao dvojbu.

Razgovarao sam s predsjednikom Uefe o problemu koji se dogodio tijekom posljednjeg sastanka Uefinog Izvršnog Odbora u Hamburgu. Riječ je o prijedlogu o izmjeni statuta Uefe kako bi se Aleksandru Čeferinu, na sljedećem Kongresu 8. veljače u Parizu, omogućila nova kandidatura nakon ovog mandata koji mu je trebao biti posljednji.

Boban je apsolutno spreman preuzeti Dinamo. Iako se približava šezdesetima, vrlo je vitalan, financijski neovisan i miran, te želi u klubu gdje je sve počelo zaokružiti svoju životnu cjelinu. Mjesto predsjednika kluba se nekako logično nameće, iako po meni Boban bi trebao biti ‘gazda’ u jednom demokratskom okruženju. Ponajprije sportski segment i način upravljanja u tom dijelu nešto je što uz financije najvažniji dio nogometnog kluba. Boljeg od njega za Dinamo – nema!

Ovaj se ‘zicer’ ne smije promašiti!