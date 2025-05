SKener: Boban ima plan koji se neće svidjeti mnogima, otkrio je kako misli voditi Dinamo

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Images

Sada je i to poznato. Dinamo će igrati u skupini Europske lige, izbjeći stres u kvalifikacijama i od 25. rujna imat će sigurnih osam europskih utakmica

U ponedjeljak 2. lipnja Zvonimir Boban će kao predsjednik Dinamove uprave imati svoj prvi radni dan. I pravo na potpis prvog dokumenta. Sve je sada službeno i možemo reci da počinje jedna nova era u klubu iz Maksimirske 128. Počinje Bobanova – reforma!

Nema nikakve dvojbe, a to nije mogao sakriti u loži u finišu sezone da je Boban vjerovao u Ligu prvaka. Bio je svjestan da će biti teško, no Zajecove pogreške su bile ipak kobne. Dinamo nije prvak, 40 milijuna eura neće kapnuti 2026. od Uefe i to je definitivno moralo promijeniti i Bobanov kurs. Doduše, Damir Mišković mu je u četvrtak poslao najbolju moguću čestitku, Dinamo će igrati u skupini Europske lige, izbjeći stres u kvalifikacijama i od 24. rujna imat će sigurnih osam europskih utakmica.

Ponajprije se mora ustrojiti – radna zajednica. Na svim pozicijama legendarni kapetan želi ljude koji nemaju nikakvu povijest sa Zdravkom Mamićem. Manenica i Skender su već dosta toga i napravili i mislim da je šteta što je Skender napustio klub. Bez obzira na predsjedničku funkciju legendarnog Zajeca, Boban je došao voditi klub, a Manenica će mu morati biti financijski oslonac. Tu će Zvone tražiti lojane ljude, s iskrenim namjerama.

Da želi održivi Dinamo pokazao je i u prvim razgovorima s igračima. Tu je ušao u osinje gnijezdo, jer se u Plavim dvorima živjelo bogovski. A mnogi to nisu zaslužili. Ponudio je model po kojem bi ugovori bili smanjeni, ali bonusi korektni ako se ispune rezultatski ciljevi. I nije to napravio bahato kako je to dio medija želio pokazati, već jako dobro pripremljeno i argumentirano. Svi koji ga poznaju moraju znati da je Boban osoba snažnog i pravednog karaktera, ali ima u njemu tog zavičajnog inata, upornosti i zaguljenost te svakako mentalne snage. I ono što je sigurno, Zvone će brižljivo paziti kakve će igrače dovoditi u klub. Dobro će se raspitati, tražit će karakterne igrače koji u sebi imaju pobjednički mentalitet, naravno i ako je moguće neku povezanost s Dinamom.

Mario Kovačević je bio Bobanov izbor. Informaciju se nije moglo sakriti, a čovjek koji je u Varaždinu i Koprivnici pokazao da ima talent i znanje, te što je prvom maksimirskom operativcu najvažnije – Kovačević je osoba od glave do pete. Radišan, pošten, pristojan, a hoće li uspjeti u Dinamo to zna samo Baba Vanga. U trenerskom poslu je to nemoguće predvidjeti. No, kako je i sam rekao Kovačević dok nije potpisan ugovor posao nije gotov.

Istovremeno počinje potpuna rekonstrukcija omladinske škole koju će preuzeti ljudi školovani u La Masiji. Jer očito da je škola u prijelaznom razdoblju od odlaska gazde do danas stagnirala i nazadovala, a to će otkriti i broj reprezentativaca u mladim kategorijama, te broj sposobnih juniora koji bi odmah mogli igrati seniorski nogomet. Sve će momčadi igrati na isto način, skautska služba će biti obučena da traže upravo igrače profila kakav je potreban za Dinamovu igru. I Boban tu ne razmišlja isključivo kao njegov prethodnik – želi stvarati igrače za Dinamo, a ne nužno za europske kupce. Sigurno je da neće odbiti višemilijunske ponude za nekog dragulja tipa Olmo ili Gvardiol. No Boban želi i imati momčad koja može igrati vise godina zajedno, a pritom popunjavati mjesta koja su deficitarna.

Kao nitko prije njega Boban će biti pod medijskim pritiskom, gledat će mu i mjeriti svaki potez i čekati svaki pogrešan korak. No, Boban se ne bi trebao opterećivati medijima, već svoje nacrte staviti na stol i stvoriti moderan Dinamo koji će biti uspješan, ali ne pod svaki cijenu. Koji će biti gospodski, onakav kakav je nekoć bio.

U svakom slučaju legendarni Vatreni kapetan je krenuo na jedno vrlo uzbudljivo putovanje, usudio bih se reći da je preuzeo jedan od najdelikatnijih poslova u svojoj karijeri.