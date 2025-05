Skender o ostavci: ‘Netko je morao preuzeti odgovornost. Zajec? Njega su zvali alfa, a mene beta’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Iz Dinama su u ponedjeljak stigle iznenađujuće vijesti o ostavci dopredsjednika kluba.

Dubravko Skender više nije dopredsjednik Dinama. Jedna od ključnih figura u klupskom vrhu Modrih neočekivano je dala neopozivu ostavku na funkcijama člana Skupštine, člana Izvršnog odbora i Dopredsjednika GNK Dinamo.

Odluka je to koja je šokirala mnoge, a Skender se prvotno oglasio kratkim priopćenjem:

“Predsjedniku GNK Dinamo Velimiru Zajecu iz osobnih razloga dao sam neopozivu ostavku na funkcije člana Skupštine, člana Izvršnog odbora i Dopredsjednika GNK Dinamo. Vama svima zahvaljujem na suradnji i želim vam da izgradite Dinamo o kakvom svi sanjamo”, napisao je.

Ipak, nije se puno dalo otkriti iz te sažete dvije rečenice, međutim, sada već bivši dopredsjednik kluba dao je intervju za Sportske novosti u kojemu je otkrio detalje svog odlaska:

“U mojem uredu, ljudi koji me znaju, a toga su i svjesni, stoji jedna izjava Winstona Churchilla, koje se držim otkad sam živ: Cijena veličine zove se odgovornost. Da, ušao sam u cijelu priču otvorena srca i s takvim istim srcem izlazim van. Svatko tko je u klubu, od Velimira Zajeca do portira, zna da nisam imao utjecaja u sportsku politiku, ali smatram da je netko trebao podnijeti odgovornost. Za druge ne znam, ali ja sam osjetio da – moram”, kazao je Skender u uvodu.

Dodatno je pojasnio razvoj događaja:

“Konzultirao sam se samo s Velimirom Zajecom, jer on mi je jedini nadređen. Priopćio sam mu svoju odluku, detalji razgovora sada nisu presudni. Jer, nisam bitan ja, već – Dinamo. Zahvaljujem se zaposlenicima kluba, oni su me u prvom mandatu, kada sam s Ivanom Naukovićem ušao u onoj kvoti dva navijača, objeručke prihvatili i bili krajnje fer. Hvala im do neba. U nekome mi je času, inače, jedan od onih koji su dugo u klubu rekao: Dopredsjedniče, postoje dvije opcije; da vam Pavo Zubak da mjesec dana godišnjeg da posložite stvari, a druga je da ćete na kraju otići…”

Komentirao je svoj odnos s Velimirom Zajecom:

“Bit ću vam posve iskren: ja sam ušao u klub iz interesa da štitim – interese Dinama. Mi smo Zeku otpočetka zvali alfa, a mene beta. A ako alfa skače na glavu, beta ako ima morala skače bez pitanja. Velimir Zajec je silno dobar čovjek, u njemu ne postoji nimalo malicioznosti. OK, možda neke izjave nije trebao davati, no tada i neke druge službe nisu reagirale, možda je vjerovao nekima koji to nisu zaslužili…, ali sve to u mojem idealu ne ruši sliku i priliku onoga kojem sam se divio kao klinac, a onda radeći s njime i upoznavajući ga, sve prvotne impresije i potvrdio. Ja stojim iza Zeke, pa makar mu bio i tjelohranitelj. Tako sam odgajan, tako odgajam i sina, i ja od tog odgoja ne mogu odstupiti – reći će u dahu Skender, pa nastaviti: – Ima jedna stvar koja je veća i od kluba. Ona se zove integritet. Ima djelić nečega iznad svega koji štiti dostojanstvo sebe, ali prije svega nečega većega. Onoga što je meni Dinamo…”

