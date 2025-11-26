Skauti Liverpoola pratili četvoricu igrača u Jadranskom derbiju

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Jadranski derbi bio je dobro 'skautiran'.

Rijeka je u 14. kolu HNL-a slavila s visokih 5:0 protiv Hajduka, a na Rujevici je veliki broj skauta pratio taj derbi.

Među njima su bili i skauti Liverpoola koji su pratili četvoricu nogometaša, po dvojicu iz svake momčadi. Instagram stranica Lfctransfers tvrdi da se radi o Toniju Fruku, koji je bio igrač utakmice, zabivši hattrick, i Dominiku Thaqiju, 18-godišnjem krilnom napadaču koji pak nije ulazio u igru.

Iz redova Hajduka pratili su Rokasa Pukštasa te Branimira Mlačića koji je iskoristio odlazak Uremovića i Prpića, pa i ozljedu Skelina te se izborio za mjesto u udarnom sastavu.