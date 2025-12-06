Skauti europskog kluba na Maksimiru, došli su pratiti igrača Hajduka

6. pro 2025
Dinamo i Hajduk od 15 sati igraju najveći hrvatski derbi na Maksimiru u sklopu 16. kola HNL-a.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia na klupi je ostavio Filipa Krovinovića i Šimuna Hrgovića, a od prve minute je stavio Rona Racija i Niku Kristiana Sigura.

Sigur je sve zanimljiviji skautima stranih klubova. Kako doznaje tportal, kanadskog reprezentativca u Maksimiru će pomno pratiti skauti PSV-a, koji su samo zbog njega došli na derbi.

Sigur je u Hajduku od ljeta 2022. Dosad je odigrao 98 utakmica (pet golova, tri asistencije), a prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura. Ugovor s Hajdukom ima do ljeta 2028. godine.

