Skandal u niželigaškom hrvatskom nogometu! Letjele šake, predsjednik kluba igrača ugrizao za oko?!

imago via Guliver Image

U okršaju Orebića i Metkovića palo je devet golova (gosti su slavili 4:5), ali sjajnu predstavu na terenu zasjenili su nemili događaji nakon utakmice.

Prema pisanju portala Metković-news, nakon utakmice su napadnuti igrači ONK Metkovića Ivan Šutalo, Ante Bačić i Marko Andačić. Klub se oglasio priopćenjem u kojem tvrdi da je jedan od napadača bio i predsjednik nogometnog kluba Orebić, Ante Kordić.

Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti.

“Nakon završetka utakmice NK Orebić – ONK Metković svjedočili smo jednom od najsramotnijih događaja na našim nogometnim terenima. Umjesto sportskog pozdrava i poštovanja, naši su igrači dočekani nasiljem koje predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti sudionika i potpunu degradaciju sporta.

Odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka brutalno su napadnuti naši igrači Ivan Šutalo, Ante Bačić i Marko Andačić, što potvrđuju priložene fotografije.

Posebno je skandalozno da je u fizički obračun bio uključen predsjednik NK Orebić, Ante Kordić, koji je u drugom poluvremenu ušao u igru i koji bi trebao biti osoba koja treba biti primjer sportskog ponašanja. Umjesto toga, on je podmuklo s leđa nasrnuo na Ivana Šutala, te ga ugrizao za oko, time je pokrenuo lančanu reakciju nasilja. Na Šutala su potom nasrnuli Ivan Kordić i više igrača NK Orebić, kao i skupina od oko 20 osoba koje su utrčale s tribina.

Naš vratar Ante Bačić, koji je jedino pokušao zaštititi suigrača od daljnjeg premlaćivanja, dobio je udarac šakom u glavu od Jakova Petričevića, također igrača NK Orebić. Napadnut je i Marko Andačić, koji je također zadobio ugriz.

Ovakvo sirovo, koordinirano nasilje potpuno je neprihvatljivo i predstavlja ozbiljnu sramotu ne samo za počinitelje, nego i za svaki sportski kolektiv koji ovakvo ponašanje tolerira ili pokušava umanjiti. Sport nije i nikada ne smije biti poprište divljaštva.

Očekujemo odlučnu i jasnu reakciju nadležnih tijela, jer bez odgovornosti nema ni sigurnosti ni sportskog integriteta. ONK Metković neće šutjeti pred ovakvim barbarstvom.

Unatoč svemu, želimo pohvaliti Hrvoja Kapitelia i Hrvoja Rikala iz NK Orebić, koji su jedini pokazali razum i pokušali zaustaviti eskalaciju zajedno s trenerom ONK Metković Tomislavom Plećašom, predsjednikom Nikolom Manenicom te većim brojem naših igrača”, napisali su iz Metkovića.