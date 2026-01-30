Sinoć je branio za Dinamo, danas je višak? Nevistić odlazi kod još jednog bivšeg dinamovca

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Dinamo je u posljednjem kolu ligaške faze Europa lige poražen 2:0 na gostovanju kod Midtjyllanda, a taj bi susret mogao ostati upamćen kao oproštaj Ivana Nevistića od dresa Plavih. Iako je započeo sezonu kao prvi vratar Dinama, sve upućuje na to da će karijeru nastaviti u nizozemskom Twenteu.

Nevistićev status u momčadi postupno se mijenjao – nakon nekoliko slabijih nastupa izgubio je mjesto među vratnicama, koje je preuzeo Ivan Filipović. Uz to, uskoro se očekuje i službena potvrda povratka Dominika Livakovića u Maksimir, čime bi Nevistić dodatno pao u hijerarhiji i praktički postao treća opcija. Zbog toga je izlazni transfer sve izgledniji.

Prema informacijama Sportske novosti, koje se pozivaju na upućen agentski izvor, Nevistić bi trebao prijeći u Twente, trenutačno osmu momčad Eredivisie, za koju već nastupa Marko Pjaca, još jedan igrač koji se nije uklopio u novu Dinamovu viziju pod vodstvom Zvonimira Bobana. U nizozemskom klubu uskoro će se osloboditi jedno mjesto među vratnicama jer 39-godišnji Poljak Przemysław Tytoń planira završiti karijeru u domovini. Ipak, prvi vratar Twentea Lars Unnerstall, iako ima gotovo 36 godina, i dalje je pouzdana i iskusna opcija te neće lako prepustiti svoju poziciju.

Nevistićev put do Dinama bio je dug. Kao junior Rijeke kalio se na posudbama u Varaždinu i Muri, prije nego što je dobio priliku na Rujevici. Posebno se istaknuo u sezoni 2020./21. pod vodstvom Simona Rožmana u europskim utakmicama, nakon čega ga je Dinamo doveo u paketu s Danijelom Štefuljom. U suprotnom smjeru otišla su tri milijuna eura te Sandro Kulenović i Luka Menalo na posudbu. Prije nego što je postao prvi vratar Plavih, Nevistić je branio i na posudbi u Lokomotivi.

Za Dinamo je ukupno upisao 86 nastupa, a u 35 utakmica sačuvao je svoju mrežu netaknutom. Prema procjeni Transfermarkta vrijedi oko milijun eura, pa bi zagrebački klub njegovim odlaskom mogao ostvariti pristojnu zaradu. Uz Nevistića, blizu izlaznih vrata Maksimira je i Sandro Kulenović, koji je nadomak transfera u Hellas Veronu.