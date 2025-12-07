Silić: Bio je to derbi praktički bez kraja, ali sad moramo zaboraviti Dinamo

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Mladi golman Hajduka otkrio je razmišljanja nakon remija u Maksimiru.

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa, utakmici 16. kola HNL-a, nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su remizirali 1:1 na maksimirskom stadionu.

Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 67. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1:1 na Maksimiru. Čak 14 žutih kartona pokazano je tijekom ovog žestokog derbija u Zagrebu.

Svoja razmišljanja otkrio je golman Hajduka, Toni Silić.

“Pravi derbi, pun duela, startova, kartona, golova…Praktički utakmica bez kraja. Mislim da je Dinamo bio dominantniji prvo poluvrijeme, nismo se baš snašli, ali smo izdržali. Na poluvremenu smo se dogovorili da ćemo izaći hrabrije, postigli smo pogodak, ali nažalost nismo uspjeli izdržati”, rekao je Silić, a potom se dotaknuo gola Dinama za konačnih 1:1.

“Gurnuli su sve prema naprijed, što je bilo logično. Duga lopta, šut, druga lopta, bolje su se snašli od nas u toj situaciji. Bili su brži i zabili.”

Je li bod dobar?

“Nismo zadovoljni, barem ja. Svaku utakmicu idemo na pobjedu. S tim ciljem smo došli ovdje, da ih pobijedimo i vratimo se na prvo mjesto. Imali smo vodstvo, na kraju ga izgubili. Možemo žaliti za propuštenim.”

Otkrio je i dojmove s prvog derbija na Maksimiru.

“Užitak je igrati ovom ambijentu. Cijelo vrijeme treniraš za ove utakmice, uživao sam. “

Dvije utakmice još su do kraja polusezone, Dinamo je vodeći s bodom više od Hajduka.

“Čeka nas Lokomotiva, moramo zaboraviti Dinamo. Dolazimo po pobjedu”, zaključio je Silić.