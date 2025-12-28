Šikić o transferu u Lokosima: ‘Bilo bi bolje da ode u Dinamo!’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Sprema se transfer u Lokomotivi.

Nogometaš Lokomotive Fabijan Krivak će prema svemu sudeći otići u češku Sigmu Olomouc. Lokomotiva će zaraditi 2,5 milijuna eura, a u dogovor su uključeni i bonusi pa bi zarada mogla biti i veća.

Njegov odlazak je za Sportske novosti komentirao predsjednik Lokomotive Božidar Šikić.

“Svi imaju lovu osim nas u Hrvatskoj. Jedino mi nemamo, jedina smo država u kojoj nitko u nogometu nema novac. Svi smo u problemima, zato i prodajemo mlade igrače. Velikim problemima. Da HNS nije podignuo televizijska prava, bilo bi još teže. Klubovi poput Sigme iz Olomouca imaju bogate vlasnike, nije im problem potrošiti na igrače 15-20 milijuna eura, za taj novac može se napraviti svašta, a mi prodajemo da bismo živjeli.

Nažalost je tako. Za naše mlade igrače i za našu hrvatsku priču bilo bi dobro da igrači duže ostaju, da se dodatno razviju i postignu veću cijenu, ali prinuđeni smo prodavati da bismo opstali”, započeo je pa dodao.

“To je još friška vijest, ali bit će zadovoljan. Bilo bi bolje da Krivak ode u Dinamo, kao što su nekad igrači iz Lokomotive odlazili u Maksimir, ali Dinamo ga ne vidi pa mora u inozemstvo”, zaključio je.

Krivak je u Lokomotivu stigao kao 14-godišnjak iz Ivančice te je prošao sve omladinske kategorije kluba. Za Lokomotivu je upisao 53 nastupa u kojima je zabio četiri gola i dodao pet asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 1,5 milijuna eura.